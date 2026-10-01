रिलायंस जियो का एनिवर्सरी धमाका: सिर्फ ₹1499 में 4जी फोन के साथ 6 महीने का रिचार्ज फ्री, चेक करें पूरी डिटेल्स

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली नीतीश कुमार Thu, 01 Oct 2026 02:32 PM IST

सार टेक्नोलॉजी रिलायंस जियो ने अपनी 10वीं एनिवर्सरी पर 2G फोन यूजर्स के लिए बड़ा ऐलान किया है। कंपनी के नए एनिवर्सरी ऑफर में केवल ₹1,499 में JioBharat 4G फोन के साथ पूरे 6 महीने का रिचार्ज बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। फ्री कॉलिंग, डेली डेटा, यूपीआई पेमेंट और लाइव टीवी जैसे कई जबरदस्त फायदों वाले इस लिमिटेड टाइम ऑफर का लाभ कैसे उठाएं, जानिए पूरी डिटेल।

जियो ने लॉन्च किया शानदार एनवर्सरी ऑफर। - फोटो : Jio

रिलायंस जियो ने अपनी 10वीं सालगिरह के मौके पर JioBharat 4G फोन के लिए एक खास एनिवर्सरी ऑफर पेश किया है। इस ऑफर में ग्राहकों को 1,499 रुपये में नए JioBharat 4G फोन के साथ छह महीने का रिचार्ज दिया जा रहा है।

ऑफर को खास तौर पर उन यूजर्स के लिए पेश किया गया है जो अभी भी 2G कीपैड फोन इस्तेमाल कर रहे हैं और 4G नेटवर्क पर जाना चाहते हैं। जियो का दावा है कि छह महीने के रिचार्ज की वैल्यू करीब 1,200 रुपये है। इसी वजह से कंपनी फोन की प्रभावी कीमत 299 रुपये बताई जा रही है।

हालांकि, यहां एक बात समझना जरूरी है। फोन खरीदते समय ग्राहक को पूरे 1,499 रुपये देने होंगे। 299 रुपये वह प्रभावी कीमत है, जो छह महीने के रिचार्ज बेनिफिट की वैल्यू घटाने के बाद निकलती है।

1,499 रुपये में क्या-क्या मिलेगा?

इस ऑफर में JioBharat का योग्य 4G फोन खरीदने पर छह महीने तक अलग से रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं होगी। इस दौरान हर महीने 14GB डेटा मिलेगा। यानी छह महीने में कुल 84GB डेटा का फायदा लिया जा सकता है।

इसके अलावा सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड HD वॉयस कॉलिंग भी मिलेगी। इसका मतलब है कि यूजर को छह महीने तक कॉलिंग और डेटा के लिए अलग से रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं होगी।

मनोरंजन के लिए भी मिलेंगे कई विकल्प

JioBharat फोन सिर्फ कॉलिंग और इंटरनेट के लिए नहीं है। कंपनी इसमें एंटरटेनमेंट सर्विस का भी सपोर्ट दे रही है। यूजर्स को JioTV पर 500 से ज्यादा लाइव चैनल देखने का विकल्प मिलेगा।

इसके अलावा JioCinema पर क्रिकेट, फिल्में और टीवी शो देखे जा सकते हैं। म्यूजिक के लिए JioSaavn का एक्सेस भी मिलता है।

इस तरह एक सामान्य कीपैड फोन में कॉलिंग के साथ टीवी, वीडियो और म्यूजिक जैसी डिजिटल सुविधाएं भी इस्तेमाल की जा सकती हैं।

UPI पेमेंट के लिए JioPay का सपोर्ट

JioBharat फोन में डिजिटल पेमेंट की सुविधा भी दी गई है। इसमें JioPay का सपोर्ट मिलता है, जिसके जरिए यूजर UPI पेमेंट कर सकता है।

फोन में Sound Box फीचर भी दिया गया है। पेमेंट मिलने पर फोन के स्पीकर से अलर्ट मिल सकता है, जिससे दुकानदारों और छोटे कारोबारियों के लिए पेमेंट ट्रैक करना आसान हो सकता है।

ऑफर कब तक चलेगा?

यह एक लिमिटेड पीरियड फेस्टिव ऑफर है। जानकारी के मुताबिक, ऑफर 15 सितंबर 2026 से शुरू होकर 20 अक्टूबर 2026 तक चलेगा।

इसका मतलब है कि दशहरा तक ग्राहकों को यह ऑफर मिल सकता है। ऑफर खत्म होने के बाद फोन और रिचार्ज का यह कॉम्बिनेशन उपलब्ध रहे, यह जरूरी नहीं है।

कैस उठाएं इस ऑफर कार फायदा?