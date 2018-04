अगर आप जियो सिम यूज कर रहे हैं तो आपके पास भी कंपनी की ओर से नोटिफिकेशन आया होगा। मैसेज में साफ-साफ लिखा है कि जियो प्राइम की वैधता बढ़ा दी गई है। इसके प्राप्त करने के लिए नीचे दिए स्टेप को फॉलो करें। तो हम आपको बता दें कि सबसे पहले माय जियो ऐप में जाएं और ऐप में सबसे ऊपर दिख रहे प्राइम के पोस्टर पर क्लिक करें जिस पर Congratulations! Extend Jio Prime free for a year. Here, tap on the Get Now button. लिखा है पर क्लिक करें। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर दिखेगा अब proceed पर क्लिक करें। अब आपको एक बार फिर से क्लिक करना होगा। अगर आपके पास माय जियो ऐप नहीं है तो उसे डाउनलोड करें और प्रोसेस करें।