{"_id":"5dad682d8ebc3e01463f52f0","slug":"jio-launches-all-in-one-plans-on-diwali-offers-2gb-data-everyday-know-details-here","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jio \u0915\u093e \u0926\u093f\u0935\u093e\u0932\u0940 \u0927\u092e\u093e\u0915\u093e, \u0924\u0940\u0928 All IN ONE \u092a\u094d\u0932\u093e\u0928 \u0939\u0941\u090f \u0932\u0949\u0928\u094d\u091a, \u0930\u094b\u091c \u092e\u093f\u0932\u0947\u0917\u093e 2GB \u0921\u093e\u091f\u093e, \u0938\u093e\u0925 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u0949\u0932\u093f\u0902\u0917 \u092d\u0940","category":{"title":"Tech Diary","title_hn":"\u091f\u0947\u0915 \u0921\u093e\u092f\u0930\u0940","slug":"tech-diary"}}

Jio का दिवाली धमाका, तीन All IN ONE प्लान हुए लॉन्च, रोज मिलेगा 2GB डाटा, साथ में कॉलिंग भी

टेक डेस्क, अमर उजाला Updated Mon, 21 Oct 2019 02:02 PM IST

ख़बर सुनें

ख़बर सुनें

दिग्गज टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो (Reliance Jio) ने उपभोक्ताओं ज्यादा फायदा पहुंचाने के लिए सोमवार को नए ‘ऑल इन वन’ प्लान का पैक लॉन्च किया है। कंपनी ने इन नए प्लान्स की कीमत को बजट सेगमेंट रखा है। ऑल इन वन प्लान में ग्राहकों को रोजाना 2 जीबी डाटा दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ ही 1000 मिनट IUC कॉलिंग भी मुफ्त में मिलेगी। आपको बता दें कि IUC कॉलिंग के जरिए यूजर्स दूसरे नेटवर्क पर 1000 मिनट तक फ्री बात कर सकेंगे। वहीं, जियो से जियो पर कॉलिंग पहले की तरह मुफ्त रहेगी। Reliance Jio के प्लान कंपनी ने आल इन वन प्लान के तहत 222 रुपये, 333 रुपये और 444 रुपये वाले पैक भारतीय दूरसंचार बाजार में उतारे हैं। वहीं, इन रिचार्ज पैक की अवधि अलग-अलग है। 222 रुपये वाले प्लान का वैलिडिटी एक महीना, 333 रुपये और 444 रुपये वाले प्लान्स की समय सीमा क्रमश: 2 महीने और 3 महीने है।



उपभोक्ताओं को सभी प्लान्स में 2 जीबी डाटा प्रतिदिन मिलेगा। साथ ही ग्राहकों को 1000 मिनट IUC कॉलिंग दी जाएगी। इसका मतलब है कि आप 1 महीने की अवधि वाले प्लान में आप 1000 मिनट IUC कॉलिंग को इस्तेमाल कर पाएंगे। जबकि आप 333 और 444 रुपये वाले रिचार्ज पैक में 1000 मिनट आईयूसी कॉलिंग दो महीने और तीन महीने के लिए उपयोग कर सकेंगे।



जियो का सबसे ज्यादा बिकने वाला 399 रुपये वाला प्लान है, जिसमें ग्राहकों को रोजाना 1.5 जीबी डाटा मिलता है। इसकी वैधता 3 महीने की है। ग्राहक 3 महीने वाले रिचार्ज पैक की बजाय 444 रुपये वाला पैक खरीद सकते हैं, क्योंकि उपभोक्ताओं को पहले प्लान की तुलना में 2जीबी डाटा मिलेगा। साथ ही 1000 मिनट आईयूसी कॉलिंग दी जाएगी।