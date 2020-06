पिछले 24 घंटे से इन इलाकों में ठप है Jio Fiber का नेटवर्क, कैसे हो घर से काम

विज्ञापन

@JioCare @reliancejio It has been 20hrs and no restoration of jio fibre , even no single point contact to complain. Toll-free number is as useless as all other mediums to contact jio. Why u people work like this??.

Atleast BSNL,MTNL have a proper fault lodging process. Useless — Maninder Sareen (@sareen_maninder) June 23, 2020

@JioCare Internet is not working since yesterday, I was told that entire delhi ncr internet is down and will be working from 8 pm but now next even today it is not working. — Manish Gupta (@manish_gupta11) June 23, 2020

@JioCare Trying to get in touch with customer service since 2 days with no success. No internet is there since 2 days, facing severe problems during work from home, need immediate assistance. I live in Lucknow. — Preshit (@Preshit88298775) June 23, 2020

रिलायंस जियो के ब्रॉडबैंड जियो फाइबर के 22 जून को नेटवर्क के ठप होने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। 22 जून की दोपहर से लोगों को इंटरनेट की समस्या शुरू हुई जो अभी भी जारी है। भारत के कई शहरों में जियो फाइबर की सेवा बंद रही है। जियो फाइबर के यूजर्स ने ट्विटर पर इसकी शिकायत की है।रिलायंस जियो ने भी जियो फाइबर के ठप होने की पुष्टि की। लखनऊ, लुधियाना, देहरादून और दिल्ली-एनसीआर के यूजर्स को नेटवर्क आउटेज की समस्या से जूझना पड़ रहा है। गौर करने वाली बात यह है अभी तक जियो की ओर से सेवा के शुरू किए जाने की पुष्टि नहीं की गई है।कई यूजर्स ने इस बात की भी शिकायत की है वे कस्टमर केयर से बात करने में असमर्थ हैं। कई ग्राहकों ने कहा है कि 15 मिनट तक इंतजार करने के बाद कस्टमर केयर की ओर से कोई रिप्लाई नहीं आया। इसके अलावा जियो की ओर दी गई लाइव चैटिंग सर्विस पर भी उचित जवाब नहीं मिल रहा है।ऐसे समय में जब देश में लाखों कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं। ऐसे में इंटरनेट का 24 घंटे से बंद होना किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं है, हालांकि यह पहला मौका है जब इतने लंबे समय जियो फाइबर की सेवा बंद है। जियो ने सेवा ठप होने के पीछे का कारण भी नहीं बताया है।