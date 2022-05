{"_id":"628c5b6b2c070d09780fe206","slug":"jio-airtel-vi-prepaid-tariff-hikes-of-another-10-to-12-percent-might-come-by-diwali","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"महंगाई का डबल डोज: इस साल भी महंगे होंगे सभी कंपनियों के प्री-पेड प्लान, 12% तक बढ़ सकती हैं कीमतें","category":{"title":"Tech Diary","title_hn":"टेक डायरी","slug":"tech-diary"}}

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रदीप पाण्डेय Updated Tue, 24 May 2022 10:13 AM IST