{"_id":"6278925515e08e70552fb67b","slug":"jio-airtel-and-vi-best-3gb-daily-data-prepaid-plan","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Vi, Jio, Airtel: रोज 3GB डाटा वाले बेस्ट प्लान, Disney+ Hotstar भी फ्री में मिलेगा","category":{"title":"Tech Diary","title_hn":"टेक डायरी","slug":"tech-diary"}}

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रदीप पाण्डेय Updated Mon, 09 May 2022 10:01 AM IST