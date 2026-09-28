बार-बार रिचार्ज का झंझट खत्म: Jio लाया 200 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड 5जी और फ्री एआई वाला दमदार प्लान

जियो का ₹2,025 वाला प्रीपेड प्लान बार-बार रिचार्ज कराने की परेशानी कम कर सकता है। इसमें 200 दिन की वैलिडिटी के साथ रोज 2.5GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और कई डिजिटल सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। जेमिनी प्रो और कैनवा जैसे फायदे इस प्लान को और खास बनाते हैं।

अगर आप बार-बार मोबाइल रिचार्ज कराने के झंझट से बचना चाहते हैं, तो जियो का ₹2,025 वाला प्रीपेड प्लान आपके काम आ सकता है। इस प्लान में 200 दिन की वैलिडिटी मिलती है। साथ ही यूजर्स को रोजाना 2.5GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 एसएमएस का फायदा दिया जाता है। प्लान की खास बात यह है कि इसमें डेटा और कॉलिंग के साथ कई डिजिटल और एआई सर्विसेज के सब्सक्रिप्शन भी शामिल हैं।

200 दिन की वैलिडिटी और 500GB डेटा

जियो के ₹2,025 वाले प्लान की सबसे बड़ी खासियत इसकी 200 दिन की वैलिडिटी है। यानी एक बार रिचार्ज कराने के बाद करीब 6 महीने से ज्यादा समय तक दोबारा रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

इस प्लान में हर दिन 2.5GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है। पूरी वैलिडिटी के दौरान यूजर्स को कुल 500GB डेटा मिलता है। रोजाना मिलने वाला डेटा खत्म होने के बाद इंटरनेट की स्पीड 64Kbps तक कम हो जाती है। वहीं, जियो 5G नेटवर्क वाले इलाके में यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा का फायदा भी मिल सकता है।

अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 एसएमएस

डेटा के अलावा प्लान में पूरे 200 दिनों के लिए अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग दी गई है। यूजर्स देशभर में लोकल और एसटीडी कॉल कर सकते हैं। इसके साथ हर दिन 100 एसएमएस भी मिलते हैं। इस वजह से यह प्लान उन यूजर्स के लिए भी उपयोगी हो सकता है, जिन्हें मोबाइल डेटा के साथ लंबी वैलिडिटी वाली कॉलिंग की जरूरत रहती है।

जियोहॉटस्टार का भी मिलेगा फायदा

₹2,025 के इस प्लान में जियोहॉटस्टार का मोबाइल सब्सक्रिप्शन भी शामिल है। इसके साथ यूजर्स को हॉलीवुड कंटेंट का एक्सेस भी मिलता है। यानी मोबाइल रिचार्ज के साथ मनोरंजन से जुड़े फायदे भी मिल जाते हैं।

18 महीने के लिए जेमिनी प्रो

इस प्लान की एक और बड़ी खासियत गूगल जेमिनी प्रो का सब्सक्रिप्शन है। यूजर्स को 18 महीने तक जेमिनी प्रो बिना अतिरिक्त शुल्क के इस्तेमाल करने का फायदा मिलता है। इसके साथ यूजर्स को 5,000GB क्लाउड स्टोरेज की सुविधा भी मिलती है। जेमिनी के एआई फीचर्स में इमेज बनाने के लिए नैनो बनाना जैसे टूल का फायदा भी शामिल है।

कैनवा प्रो लाइट और जियोएआईक्लाउड

जियो इस प्लान के साथ क्रिएटर्स के लिए भी कुछ फायदे दे रहा है। इसमें 12 महीने के लिए कैनवा प्रो लाइट का सब्सक्रिप्शन शामिल है। इससे यूजर्स को डिजाइन और सोशल मीडिया कंटेंट तैयार करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा जियो एआई क्लाउड पर 50GB क्लाउड स्टोरेज भी मिलता है। इससे फोटो, वीडियो और दूसरी डिजिटल फाइलों को ऑनलाइन स्टोर किया जा सकता है।

किसके लिए काम का है ये प्लान?

2,025 रुपये वाला जियो प्लान उन यूजर्स के लिए खास हो सकता है, जो लंबी वैलिडिटी के साथ ज्यादा डेटा, एंटरटेनमेंट और एआई सर्विसेज चाहते हैं। 200 दिन की वैलिडिटी के कारण बार-बार रिचार्ज कराने की जरूरत कम हो जाती है। हालांकि, रिचार्ज करने से पहले यूजर्स को अपने नंबर पर उपलब्ध ऑफर और सभी सब्सक्रिप्शन की एलिजिबिलिटी व शर्तें जरूर देख लेनी चाहिए।