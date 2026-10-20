कुछ ही देर में बढ़ा आईफोन डुओ का वेटिंग पीरियड: बंपर मांग से स्टॉक कम पड़ा, जानें भारत में उपलब्धता की स्थिति
एपल के पहले फोल्डेबल फोन iPhone Duo की प्री-बुकिंग शुरू होते ही कई बाजारों में डिलीवरी का इंतजार बढ़ गया। कुछ देशों में तारीख जनवरी 2027 तक पहुंच गई, जबकि भारत में भी स्टोर से फोन लेने का विकल्प उपलब्ध नहीं रहा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, 70 से अधिक देशों में एक साथ प्री-बुकिंग शुरू करने के बीच शुरुआती स्टॉक पर दबाव दिख रहा है। लेकिन क्या हर खरीदार को लंबा इंतजार करना होगा? आइए जानते हैं इस लेख में...
विस्तार
एपल के पहले फोल्डेबल फोन आईफोन डुओ की प्री-बुकिंग शुरू होते ही ग्राहकों की मजबूत मांग सामने आई। कई बाजारों में कुछ ही मिनटों के भीतर डिलीवरी की अनुमानित तारीख दिसंबर और जनवरी 2027 तक पहुंच गई। भारत में भी प्रमुख एपल स्टोर से फोन लेने का विकल्प उपलब्ध नहीं रहा। यह शुरुआती स्टॉक पर दबाव का संकेत है।
क्यों कम पड़ गया स्टॉक?
- ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी को फोन की सीमित आपूर्ति का अंदाजा था, फिर भी उसने एक साथ 70 से अधिक देशों में प्री-बुकिंग शुरू की। इससे शुरुआती खरीदारों को फोन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।
- एपल की शुरुआती योजना आईफोन डुओ को पहले अमेरिका और चीन जैसे सीमित बाजारों में लॉन्च करने की थी। इसकी वजह उपलब्ध स्टॉक की कमी बताई गई। हालांकि, बाद में कंपनी ने 70 से अधिक देशों में एक साथ प्री-बुकिंग शुरू कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक, एपल के इस फैसले से शुरुआती मांग पूरी करने में मुश्किल आ सकती है।
अब कब शुरू होगी प्री-बुकिंग?
- कई क्षेत्रों में प्री-बुकिंग शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद डिलीवरी की तारीख जनवरी के आखिरी हिस्से तक पहुंच गई। इससे पता चलता है कि शुरुआती मांग उपलब्ध स्टॉक के मुकाबले अधिक हो सकती है। हालांकि, डिलीवरी की अनुमानित तारीख वास्तविक डिलीवरी का अंतिम समय नहीं होती है।
- रिपोर्ट के मुताबिक, एपल कभी-कभी अपने ग्राहकों को बाद की तारीख देता है और कुछ फोन पहले भी पहुंच सकते हैं। इसलिए सभी ग्राहकों को जनवरी तक इंतजार करना पड़ सकता है, हालांकि पूरी तरह से यह तय नहीं है। भारत में एपल स्टोर से फोन लेने का विकल्प उपलब्ध नहीं होने को भी शुरुआती स्टॉक की कमी का संकेत माना जा रहा है। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि देशभर में कुल कितने फोन उपलब्ध थे या आपूर्ति की कमी कितनी बड़ी है।