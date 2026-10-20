कुछ ही देर में बढ़ा आईफोन डुओ का वेटिंग पीरियड: बंपर मांग से स्टॉक कम पड़ा, जानें भारत में उपलब्धता की स्थिति

एपल के पहले फोल्डेबल फोन iPhone Duo की प्री-बुकिंग शुरू होते ही कई बाजारों में डिलीवरी का इंतजार बढ़ गया। कुछ देशों में तारीख जनवरी 2027 तक पहुंच गई, जबकि भारत में भी स्टोर से फोन लेने का विकल्प उपलब्ध नहीं रहा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, 70 से अधिक देशों में एक साथ प्री-बुकिंग शुरू करने के बीच शुरुआती स्टॉक पर दबाव दिख रहा है। लेकिन क्या हर खरीदार को लंबा इंतजार करना होगा? आइए जानते हैं इस लेख में...