आईफोन डुओ Vs सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 8: जानिए कैमरा, डिस्प्ले और परफॉर्मेंस में कौन आगे; पढ़ें कंपैरिजन

एपल का फोल्डेबल फोन iPhone Duo का सीधे तौर पर मुकाबला Samsung Galaxy Z Fold8 से होने वाला है। कीमत, डिस्प्ले, कैमरा, वजन, बैटरी और एआई फीचर्स में दोनों फोन एक-दूसरे से अलग हैं। जानें कीमत, फीचर्स और परफॉर्मेंस के मामले में कौन आगे है।

फोल्डेबल स्मार्टफोन बाजार में अब तक Samsung का दबदबा रहा है, लेकिन Apple के पहले फोल्डेबल iPhone Duo की एंट्री ने मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। दोनों कंपनियों के नए फोल्डेबल फोन प्रीमियम सेगमेंट में आते हैं, लेकिन कीमत, डिजाइन, कैमरा, परफॉर्मेंस और बैटरी के मामले में इनमें कई बड़े अंतर हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर iPhone Duo और Samsung Galaxy Z Fold8 में कौन बेहतर है और किस फोन की कीमत ज्यादा है?

कीमत में बड़ा अंतर

सबसे पहले कीमत की बात करें तो यहां दोनों फोन के बीच बड़ा अंतर देखने को मिलता है। iPhone Duo के 256GB मॉडल की शुरुआती कीमत 2,99,900 रुपये है।

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वहीं Samsung Galaxy Z Fold8 के 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल की कीमत 1,79,999 रुपये है। यानी समान 256GB स्टोरेज की तुलना में iPhone Duo करीब 1.20 लाख रुपये महंगा है।

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इस लिहाज से कीमत के मामले में Samsung Galaxy Z Fold8 साफ तौर पर आगे है।

डिस्प्ले में दोनों का दमदार सेटअप

iPhone Duo को खोलने पर 7.6 इंच की फोल्डेबल OLED स्क्रीन मिलती है। इसमें 120Hz तक का ProMotion रिफ्रेश रेट दिया गया है। फोन के बाहर 5.4 इंच की डिस्प्ले मिलती है।

Samsung Galaxy Z Fold8 में भी 7.6 इंच की मुख्य स्क्रीन है। वहीं बाहर की तरफ 5.5 इंच का कवर डिस्प्ले दिया गया है। Samsung ने इस बार फोन के स्क्रीन अनुपात में भी बदलाव किया है, जिससे मल्टीटास्किंग के दौरान ज्यादा जगह मिलती है।

यानी बड़ी स्क्रीन के मामले में दोनों लगभग बराबरी पर दिखाई देते हैं, हालांकि दोनों कंपनियों ने इसे इस्तेमाल करने का तरीका अलग रखा है।

वजन में Galaxy Z Fold8 हल्का

पोर्टेबिलिटी की बात करें तो यहां Samsung आगे निकलता है। Galaxy Z Fold8 का वजन 201 ग्राम है और खुलने पर इसकी मोटाई 4.5mm है। Samsung के मुताबिक यह कंपनी का अब तक का सबसे हल्का Z Fold है।

वहीं iPhone Duo का वजन 254 ग्राम है और खुलने पर इसकी मोटाई 5.2mm है। हालांकि Apple ने इसे अब तक का सबसे पतला iPhone बताया है, लेकिन वजन के मामले में यह Galaxy Z Fold8 से काफी भारी है।

दोनों फोन्स में दमदार कैमरा सेटअप

iPhone Duo में डुअल 48MP Fusion कैमरा सिस्टम दिया गया है। इसमें 48MP का मेन और अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है। Apple ने फोल्डेबल डिजाइन का इस्तेमाल कैमरा से जुड़े कुछ नए अनुभव देने के लिए भी किया है।

Galaxy Z Fold8 में 50MP मेन कैमरे के साथ अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है। Samsung ने कैमरा के साथ AI आधारित फोटो एडिटिंग और दूसरी स्मार्ट सुविधाओं पर भी खास जोर दिया है।

हालांकि केवल मेगापिक्सल के आधार पर किसी एक फोन को बेहतर कहना सही नहीं होगा। कैमरा प्रोसेसिंग, फोटो क्वालिटी और वीडियो रिकॉर्डिंग की वास्तविक तुलना में ही तस्वीर साफ होगी।

परफॉर्मेंस में Apple का नया प्रोसेसर

iPhone Duo में Apple की नई A20 Pro चिप दी गई है। कंपनी ने इसे बेहतर CPU, GPU और AI प्रोसेसिंग क्षमता के साथ पेश किया है। इसमें Neural Engine भी दिया गया है, जो AI से जुड़े कामों में मदद करता है।

दूसरी तरफ Galaxy Z Fold8 में Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy चिपसेट दिया गया है। Samsung ने इसे गेमिंग, मल्टीटास्किंग और AI फीचर्स के बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार किया है।

दोनों फोन अपने-अपने प्लेटफॉर्म के सबसे ताकतवर हार्डवेयर में शामिल हैं। इसलिए वास्तविक प्रदर्शन का अंतर रोजमर्रा के इस्तेमाल और बेंचमार्क टेस्ट के बाद ज्यादा साफ होगा।

बैटरी में किसका पलड़ा भारी?

iPhone Duo में डुअल-बैटरी आर्किटेक्चर दिया गया है। Apple के मुताबिक फोन बाहरी स्क्रीन पर 44 घंटे तक और अंदर वाली स्क्रीन पर 31 घंटे तक वीडियो प्लेबैक दे सकता है।

Galaxy Z Fold8 में 4,800mAh की बैटरी दी गई है। Samsung के अनुसार यह फोन 26 घंटे तक वीडियो प्लेबैक दे सकता है।

कंपनी के आधिकारिक आंकड़ों को देखें तो वीडियो प्लेबैक के मामले में iPhone Duo का दावा मजबूत नजर आता है। हालांकि वास्तविक बैटरी बैकअप इस्तेमाल के तरीके पर निर्भर करेगा।

किसे खरीदना बेहतर?

दोनों फोन्स दमदार फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं। अगर आपकी प्राथमिकता कम कीमत, हल्का वजन और फोल्डेबल फोन का प्रीमियम अनुभव है, तो Samsung Galaxy Z Fold8 ज्यादा व्यावहारिक विकल्प दिखाई देता है। इसकी शुरुआती कीमत iPhone Duo से काफी कम है और वजन भी हल्का है।

वहीं, यदि आपके लिए एपल का इकोसिस्टम, iOS, Apple इंटेलिजेंस और नया A20 Pro प्रोसेसर प्राथमिकता हैं, तो iPhone Duo आपको आकर्षित कर सकता है। Apple ने पहली बार अपने फोल्डेबल फोन के जरिए iPhone अनुभव को एक नए फॉर्म में पेश किया है।