आईफोन डुओ बनाम सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 8 अल्ट्रा: 3 लाख वाला आईफोन या 200एमपी कैमरा चैंपियन; आपकी पसंद कौन?

iPhone Duo vs Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra:

फोल्डेबल स्मार्टफोन बाजार में आईफोन डुओ (iPhone Duo) के आने से अब मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। एपल ने लंबे इंतजार के बाद अपना पहला फोल्डेबल फोन पेश कर दिया है। दूसरी तरफ, सैमसंग इस बाजार में पहले से मजबूत स्थिति में है और उसका नया गैलेक्सी जेड फोल्ड 8 अल्ट्रा (Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra) प्रीमियम सेगमेंट में चुनौती पेश करता है। दोनों फोन की कीमत, स्क्रीन, कैमरा, प्रोसेसर और बैटरी में बड़ा अंतर है। ऐसे में सवाल है कि करीब तीन लाख रुपये से शुरू होने वाला आईफोन डुओ सैमसंग के फोल्डेबल फोन के मुकाबले कितना बेहतर है?