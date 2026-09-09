आज लॉन्च होगी आईफोन 18 Pro सीरीज: 2nm चिप और वेरिएबल कैमरे के साथ होगा पेश, जानें इसके पांच सबसे खास फीचर्स

एपल आज यानी नौ सितंबर को आईफोन 18 प्रो सीरीज लॉन्च करने जा रही है। नई सीरीज को लेकर सामने आई रिपोर्ट्स में प्रोसेसर से लेकर कैमरा, बैटरी और एआई तक बड़े अपडेट्स दिए गए हैं। खासतौर पर 2nm चिप, मैकेनिकल एपर्चर वाला कैमरा और बेहतर ऑन-डिवाइस एआई इसे पिछले मॉडल से अलग बना सकते हैं। हालांकि, इनमें से कुछ फीचर्स अभी रिपोर्ट्स और लीक पर आधारित हैं, इसलिए लॉन्च के समय आधिकारिक जानकारी अलग हो सकती है।

एपल के नई सीरीज की राह देख रहे लोगों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। कंपनी अपने सरप्राइज एंड शाइन इवेंट में नई आईफोन 18 प्रो सीरीज को आधिकारिक तौर पर पेश कर रही है। यह सीरीज केवल कॉस्मेटिक बदलावों तक सीमित न रहकर परफॉर्मेंस, फोटोग्राफी और ऑन-डिवाइस एआई के मामले में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

आइए जानते हैं आज लॉन्च होने वाली आईफोन 18 प्रो सीरीज के पांच सबसे खास और बड़े फीचर्स...

आईफोन 18 प्रो सीरीज की पांच बड़ी खासियत - फोटो : amarujala.com

1. 2nm A20 Pro चिप देगी ज्यादा पावर

आईफोन 18 प्रो सीरीज में A20 Pro चिप मिलने की उम्मीद है। यह TSMC के 2nm यानी N2 प्रोसेस पर तैयार की जाने वाली पहली आईफोन चिप हो सकती है।

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इस चिप में नया WMCM यानी वेफर-लेवल मल्टी-चिप मॉड्यूल पैकेजिंग सिस्टम मिलने की बात कही जा रही है। इसमें डीरैम को साइड में शिफ्ट किया जा सकता है। इससे बेहतर थर्मल मैनेजमेंट और कूलिंग में मदद मिलने की उम्मीद है।

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A20 Pro में LPDDR6 मेमोरी और 96-bit बस भी मिल सकती है। इसके अलावा AI से जुड़े कामों के लिए बड़ा एनपीयू यानी न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट दिया जा सकता है।

परफॉर्मेंस की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक A20 Pro, A19 Pro की तुलना में करीब 18 प्रतिशत तेज और लगभग 30 प्रतिशत ज्यादा पावर एफिशिएंट हो सकती है। यानी सीपीयू और जीपीयू परफॉर्मेंस के साथ एआई कंप्यूटिंग में भी ठोस सुधार देखने को मिल सकता है।

रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि यही चिप प्रो मॉडल और फोल्डेबल आईफोन में इस्तेमाल की जा सकती है।

प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : एआई जनरेटेड

2. कैमरे में पहली बार मिल सकता है मैकेनिकल एपर्चर