आईफोन 18 प्रो सीरीज सेल: लोगों को मिलने लगे फोन; फैन्स ने 12 घंटे किया इंतजार, दिल्ली से मुंबई तक दिखा क्रेज

आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स की भारत में बिक्री शुरू होते ही एपल स्टोर्स पर खरीदारों की लंबी कतार दिखी। नोएडा, बेंगलुरु और महाराष्ट्र के एपल स्टोर्स के बाहर नए आईफोन को सबसे पहले हासिल करने के लिए सुबह से ही खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कई ग्राहक घंटों पहले ही स्टोर पहुंच गए थे। कुछ लोग दूसरे शहरों से खास तौर पर आईफोन खरीदने पहुंचे।एक ग्राहक ने तो सालाना आईफोन लॉन्च को ही ‘त्योहार’ जैसा बताया।

एपल के नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स की बिक्री शुक्रवार से भारत में आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। नोएडा ), बेंगलुरु और महाराष्ट्र स्थित एपल के आधिकारिक रिटेल स्टोर्स पर तड़के से ही ग्राहकों की भारी भीड़ जमा हो गई। बता दें कि देश भर के 6 फिजिकल रिटेल आउटलेट्स और ऑनलाइन स्टोर के जरिए बिक्री शुरू की गई है। लॉन्च के दिन ग्राहकों की सुविधा के लिए एपल स्टोर्स सुबह 8 बजे ही खोल दिए गए, जो रात 10 बजे तक खुले रहेंगे।

दूर-दराज से पहुंचे फैंस: बोले- आईफोन का लॉन्च हमारे लिए त्योहार जैसा

बेंगलुरु में सुबह पांच बजे से कतार: बेंगलुरु के स्टोर पर सुबह पांच बजे पहुंचे राहुल ने कहा कि हरियाणा, दिल्ली और मुंबई से लोग सिर्फ आईफोन खरीदने आए हैं। मेरे लिए हर साल आईफोन का लॉन्च किसी त्योहार जैसा होता है।

पंजाब से नोएडा पहुंचे पहले खरीदार: नोएडा के एपल स्टोर पर पंजाब से आए एक ग्राहक ने सुबह छह बजे से लाइन में लगकर पहला आईफोन 18 प्रो मैक्स खरीदा। उन्होंने बताया कि उन्होंने कुल दो आईफोन खरीदे हैं और सबसे पहली बुकिंग उन्हीं की थी।

नोएडा के एपल स्टोर पर पंजाब से आए एक ग्राहक ने सुबह छह बजे से लाइन में लगकर पहला आईफोन 18 प्रो मैक्स खरीदा। उन्होंने बताया कि उन्होंने कुल दो आईफोन खरीदे हैं और सबसे पहली बुकिंग उन्हीं की थी। 10-12 घंटे का लंबा इंतजार: महाराष्ट्र में पहला फोन हासिल करने वाले ग्राहक ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया कि वे इस पल के लिए पिछले 10 से 12 घंटों से इंतजार कर रहे थे।

महाराष्ट्र में पहला फोन हासिल करने वाले ग्राहक ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया कि वे इस पल के लिए पिछले 10 से 12 घंटों से इंतजार कर रहे थे। आईफोन 13 से अपग्रेड:एक अन्य ग्राहक ने अपने पुराने आईफोन 13 से नए प्रो मॉडल पर अपग्रेड किया और कहा कि नए फीचर्स को देखते हुए यह पूरी तरह अपग्रेड के लायक है।

आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स को काले, सिल्वर, ग्लेशियर और नए बरगंडी फिनिश में पेश किया गया है। नए मॉडल में कैमरा और परफॉर्मेंस से जुड़े कई अपडेट दिए गए हैं। इनमें 48MP फ्यूजन मेन कैमरा दिया गया है, जिसमें वेरिएबल अपर्चर मिलता है। इसके साथ नए प्रो कैमरा कंट्रोल्स भी दिए गए हैं।

ए20 प्रो चिप और नया वेपर चैंबर

दोनों प्रो मॉडल एपल के ए20 प्रो चिप से पावर्ड हैं। कंपनी ने परफॉर्मेंस और एआई फीचर्स में सुधार के साथ बैटरी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए नया वेपर चैंबर भी दिया है। यानी नए मॉडल में कैमरा, प्रोसेसिंग और एआई क्षमता के साथ लंबे बैटरी बैकअप पर भी फोकस किया गया है।

आईफोन 18 प्रो खरीदने के लिए दिखा जबरदस्त उत्साह