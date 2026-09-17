आईफोन18 प्रो व प्रो मैक्स की सेल आज से शुरू: कितना मिलेगा डिस्काउंट? जानें कैसे उठाएं हजारों के ऑफर्स का फायदा

एपल के नए आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स खरीदने का इंतजार खत्म हो चुका है। आज यानी 18 सितंबर से इनकी पहली आधिकारिक सेल शुरू हो गई है। ए20 प्रो 2nm चिपसेट, सेरेमिक शील्ड 2 प्रोटेक्शन और 48MP ट्रिपल कैमरा वाले इन नए आईफोन्स की कीमत, ऑफर्स और फीचर्स की पूरी जानकारी यहां देखें।

एपल के लेटेस्ट आईफोन 18 प्रो सीरीज की पहली सेल शुरू हो गई है। कंपनी ने इस सीरीज में आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स को पेश किया है। दोनों फोन की बिक्री आज यानी 18 सितंबर से शुरू हो रही है। सेल में ग्राहकों को बैंक ऑफर के साथ पुराने फोन को एक्सचेंज करने का विकल्प भी मिल सकता है। ऐसे में नए आईफोन को कम कीमत में खरीदने की कोशिश कर रहे ग्राहकों के लिए कई सेविंग विकल्प मौजूद हैं। आइए कीमत, ऑफर और फीचर्स की पूरी जानकारी जानते हैं।

आईफोन 18 प्रो की कीमत और ऑफर

आईफोन 18 प्रो की शुरुआती कीमत करीब 1,64,900 है। इस कीमत में 256GB इंटरनल स्टोरेज वाला मॉडल मिलता है। वहीं इसका टॉप-एंड वेरिएंट 2TB स्टोरेज के साथ आता है और इसकी कीमत लगभग 3,14,900 है।

वहीं आईफोन 18 प्रो मैक्स की शुरुआती कीमत तकरीबन 1,79,900 है। इसमें 256GB स्टोरेज मिलती है। इसके 2TB वेरिएंट की शुरुआती कीमत लगभग 3,29,900 है।

कैसे उठाएं हजारों रुपये का फायदा?

आप आईफोन 18 प्रो सीरीज को एपल के ऑफिशियल पोर्टल के जरिए ऑर्डर कर सकते हैं। खरीदारी पर चुनिंदा बैंक कार्ड के जरिए सात हजार तक का इंस्टैंट कैशबैक भी हासिल किया जा सकता है।

इसके अलावा ग्राहक पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करके भी नए आईफोन की कीमत कम कर सकते हैं। बता दें कि एपल के ऑफिशियल स्टोर पर पुराना फोन एक्सचेंज करने पर फोन की कंडीशन और मॉडल के हिसाब से 21 हजार से लेकर आप 81,500 रुपये तक का एक्सचेंज क्रेडिट मिल सकता है।

वहीं, जो ग्राहक एक बार में पेमेंट नहीं करना चाहते, उनके लिए कंपनी ने छह महीने तक की नो-कॉस्ट ईएमआई का विकल्प भी उपलब्ध है, जो लगभग 26,316 प्रति माह (आईफोन 18 प्रो) से शुरू होती है।

आईफोन 18 प्रो सीरीज की पहली सेल 18 सितंबर से शुरू हो गई है। इसमें आप आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स दाेनों को खरीद सकते हैं।

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आईफोन डुओ की कब से शुरू होगी सेल?

एपल का पहला फोल्डेबल हैंडसेट आईफोन डुओ भी कंपनी ने पेश किया है। इसकी पहली सेल 23 सितंबर से शुरू होगी। आईफोन डुओ करीब 2.99 लाख है, जबकि इसके टॉप-एंड वेरिएंट की कीमत 4.5 लाख है।

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आईफोन 18 प्रो सीरीज में क्या है खास? जानें मुख्य स्पेसिफिकेशंस