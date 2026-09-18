आईफोन 18 प्रो सेल: ईएमआई पर कैसे खरीदें, कितना देना होगा डाउन पेमेंट, क्या है इंटरेस्ट रेट? जानें पूरी डिटेल

एपल के फ्लैगशिप आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स की भारत में बिक्री शुरू हो गई है। ऐसे में अगर आप नई सीरीज के मॉडल को खरीदने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन बजट कम है, तो भी आप इसे नो-कॉस्ट ईएमआई, बिना क्रेडिट कार्ड लोन और एक्सचेंज डिस्काउंट के साथ आसानी से खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स को ईएमआई पर खरीदने के तरीके, बैंक कैशबैक, ट्रेड-इन और दूसरे ऑफर्स के बारे में।

अगर आप एपल का नया आईफोन 18 प्रो, जिसकी शुरुआती कीमत करीब 1,64,900 रुपये है, या आईफोन 18 प्रो मैक्स, जिसकी शुरुआती कीमत लगभग 1,79,900 रुपये है, खरीदने का सोच रहे हैं, लेकिन एक बार में पूरी रकम नहीं चुकाना चाहते, तो आपके पास कई आसान ईएमआई और फाइनेंस विकल्प मौजूद हैं। आप इन्हें एपल स्टोर ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट, अमेजन के साथ-साथ क्रोमा, रिलायंस डिजिटल और विजय सेल्स जैसे रिटेल स्टोर्स से भी किस्तों पर खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे...

6 महीने तक नो-कॉस्ट ईएमआई विकल्प

अगर आप ईएमआई के साथ अतिरिक्त ब्याज से बचना चाहते हैं, तो नो-कॉस्ट ईएमआई का विकल्प चुन सकते हैं। एपल और अन्य बड़े प्लेटफॉर्म पर चुनिंदा बैंकों के क्रेडिट कार्ड से आपको छह महीने तक की नो-कॉस्ट ईएमआईमिल सकती है।

एपल के ऑफर के अनुसार, अमेरिकन एक्सप्रेस, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के एलिजिबल कार्ड्स पर चुनिंदा आईफोन मॉडल के लिए नो-कॉस्ट ईएमआई के साथ इंस्टेंट कैशबैक भी मिल रहा है।

आईफोन 18 प्रो की अनुमानित EMI

आईफोन 18 प्रो के 256GB मॉडल की कीमत करीब 1,64,900 है। इसे छह महीने की नो-कॉस्ट ईएमआई पर लेने पर अनुमानित मासिक किस्त करीब 27,483 होगी।

वहीं, अगर आईफोन 18 प्रो मैक्स के 256GB मॉडल की बात करें तो इसकी कीमत 1,79,900 है। छह महीने की नो-कॉस्ट ईएमआई पर इसकी अनुमानित मासिक किस्त करीब 28,817 होगी। लागू कैशबैक एडजस्ट होने के बाद प्रभावी किस्त कम हो सकती है।

क्या कैशबैक की भी सुविधा है?

इतना ही नहीं, योग्य (एलिजिबल ) कार्ड्स से खरीदारी करने पर चुनिंदा आईफोन मॉडल्स पर करीब सात हजार रुपये तक का इंस्टेंट कैशबैक मिल सकता है। एपल के अनुसार, इस ऑफर के तहत आईफोन 18 प्रो व आईफोन 18 प्रो मैक्स की खरीद पर ग्राहकों को सात हजार रुपये तक का इंस्टेंट कैशबैक दिया जा रहा है। वहीं, आईफोन एयर पर पांच हजार रुपये तक, जबकि आईफोन 17 और आईफोन 17 ई पर एक हजार रुपये तक का इंस्टेंट कैशबैक शामिल है।

ध्यान दें कि यह ऑफर सभी कार्ड्स पर उपलब्ध नहीं है। इसका लाभ उठाने के लिए ग्राहक के पास अमेरिकन एक्सप्रेस, एक्सिस बैंक या आईसीआईसीआई बैंक के एलिजिबल कार्ड्स होने चाहिए।

क्रेडिट कार्ड नहीं है तो भी खरीद सकते हैं फोन

अगर आप पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, लेकिन आपको आईफोन का नया मॉडल खरीदना है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरुरत नहीं है। क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो भी ईएमाई पर आईफोन खरीदने के विकल्प मौजूद हैं। बजाज फिनसर्व इंस्टा ईएमआई कार्ड या फाइनेंस के जरिए क्रोमा या एपल के अधिकृत डीलर्स से पेपरलेस लोन लिया जा सकता है।

इसमें रीपेमेंट के लिए 3 से 24 महीने तक की अवधि मिल सकती है। इसके लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड और बैंक मैंडेट की जरूरत होती है। इसके अलावा, कुछ चुनिंदा ग्राहकों को एचडीएफसी और आईसीआईसीआई डेबिट कार्ड ईएमआई की प्री-अप्रूव्ड सुविधा भी मिलती है। इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन चेक किया जा सकता है।

लंबी अवधि की EMI पर ब्याज देना होगा

यहां पर एक बात ध्यान देना बहुत जरुरी है, कि नो-कॉस्ट ईएमआई का ऑफर सिर्फ छह महीने के लिए ही है, अगर आप नौ, 12 या 18 महीने जैसी लंबी अवधि की ईएमआई चुनते हैं, तो बैंक ब्याज ले सकते हैं। आपके दिए आंकड़ों के मुताबिक, स्टैंडर्ड ईएमआई पर ब्याज दर करीब 13% से 17% सालाना हो सकती है।

आईफोन 18 प्रो के लिए 12 महीने की ईएमआई ब्याज के साथ करीब ₹14,961 से ₹15,400 प्रति माह हो सकती है।

ऑनलाइन ईएमआई पर आईफोन कैसे खरीदें?

अगर आप घर बैठें ईएमआई पर आईफाेन खरीदना चाहते हैं, तो एपल स्टोर ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट या अमेजन जैसे प्लेटफॉर्म से ईएमआई पर लेने के लिए पहले अपना पसंदीदा आईफोन 18 प्रो या प्रो मैक्स कलर और स्टोरेज चुनें।

इसके बाद पेमेंट पेज पर जाकर ईएमआई विकल्प चुनें। उपलब्ध बैंकों और ईएमआई प्लान में से अपनी जरूरत के अनुसार विकल्प चुनें। इसमें तीन महीने या डह महीने की नाे-कॉस्ट ईएमआई जैसे प्लान दिखाई दे सकते हैं।

फिर कार्ड की जानकारी दर्ज करके ओटीपी के जरिए पेमेंट पूरा करें। ईएमआई ट्रांजैक्शन के दौरान कार्ड की जरूरी लिमिट ब्लॉक हो सकती है और बैंक हर महीने तय किस्त के अनुसार रकम काटेगा।

ऑफलाइन स्टोर से ईएमआई पर खरीदारी

अगर आप एपल स्टोर, क्रोमा या रिलायंस डिजिटल जैसे स्टोर से आईफोन खरीदना चाहते हैं, तो स्टोर पर जाकर मॉडल चुन सकते हैं।

बिलिंग काउंटर पर सैलरी स्लिप या बैंक स्टेटमेंट, आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे दस्तावेज साथ रखें। स्टोर रिप्रेजेंटेटिव को बताएं कि आप बजाज फाइनेंस या क्रेडिट कार्ड ईएमआई पर फोन खरीदना चाहते हैं। उपलब्ध विकल्प के अनुसार मौके पर ही फाइनेंस प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

ट्रेड- इन आईफोन की कीमत कम करें

इसके अलावा अगर आपके पास पुराना स्मार्टफोन है, तो आप एपल के ट्रेड-इन प्रोग्राम का भी फायदा उठाया जा सकता है। पुराने डिवाइस की मॉडल और कंडीशन के आधार पर उसकी कीमत नए आईफोन की खरीद में एडजस्ट की जा सकती है।

एपल के दिए ऑफर के अनुसार, मौजूदा डिवाइस को एक्सचेंज करके ₹2,81,500 तक का ट्रेड- इन वैल्यू पाया जा सकता है। इसके बाद बची हुई राशि को ईएमआई के जरिए चुकाया जा सकता है। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन भी की जा सकती है।

ईएमआई के अलावा पेमेंट के कई विकल्प

एपल के अनुसार ग्राहक अपनी सुविधा के हिसाब से कई तरीकों से पेमेंट कर सकते हैं। इनमें ज्यादातर बड़े बैंकों के क्रेडिट या डेबिट कार्ड, रूपे, यूपीआई, नेट बैंकिंग और क्रेडिट या डेबिट कार्ड ईएमआई शामिल हैं। एलिजिबल प्रोडक्ट्स पर ज्यादातर बड़े बैंकों के साथ 6 महीने तक की नो-कॉस्ट ईएमआई का विकल्प भी मिल सकता है।

आईफोन खरीदने पर एंटरटेनमेंट ऑफर

दिलचस्प बात यह भी है कि नया आईफोन खरीदने वाले ग्राहकों को एंटरटेनमेंट से जुड़े ऑफर भी मिलते हैं। एपल के अनुसार, नए आईफोन की खरीद पर तीन महीने के लिए आईफोन म्यूजिक, साथ ही तीन महीने के लिए एपल टीवी प्लस और एपल आर्केड मुफ्त मिल सकते हैं।

बिजनेस ग्राहकों के लिए जीएसटी इनवॉइस

बिजनेस कस्टमर्स के लिए चेकआउट के समय जीएसटी इनवॉइसिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। ग्राहक उपलब्ध विकल्पों के बारे में ऑनलाइन जानकारी ले सकते हैं या स्टोर में एपल स्पेशलिस्ट से बात कर सकते हैं।

खरीदने से पहले इन बातों का ध्यान रखें

अगर आप आईफोन 18 प्राे या प्रो मैक्स को ईएमाआई पर खरीदने से पहले अपने कार्ड की पात्रता, उपलब्ध ईएमाआई अवधि, ब्याज, कैशबैक की शर्तें और ट्रेड-इन वैल्यू जरूर जांचें। नो-कॉस्ट ईएमआई और इंस्टेंट कैशबैक भी केवल एलिजिबल कार्ड और लागू शर्तों के आधार पर मिलेंगे।