एपल: आईफोन 18 प्रो सीरीज की बुकिंग कब से होगी शुरू? सामने आई प्री-ऑर्डर डेट

एपल के 9 सितंबर के इवेंट से पहले ही आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स की प्री-ऑर्डर डेट लीक हो गई है। दावा किया जा रहा है कि इस बार कंपनी अपनी लीग से हटकर एक नई तारीख और समय पर फोन को लॉन्च करेगी। जानिए पूरी डिटेल...

एपल के मोस्ट अवेटेड इवेंट को लेकर दुनिया भर के गैजेट प्रेमियों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कंपनी 9 सितंबर 2026 को एक खास कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है, जिसे 'सरप्राइज एंड शाइन' नाम दिया गया है। भारत में यह भव्य कार्यक्रम रात ठीक 10.30 बजे से देखा जा सकता है। टेक बाजार में इस बात की खूब चर्चा है कि इस दिन मंच से तीन नए आईफोन दुनिया के सामने पेश किए जाएंगे। इनमें आईफोन 18 प्रो, प्रीमियम डिवाइस आईफोन 19 प्रो मैक्स और कंपनी का पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन यानी आईफोन अल्ट्रा के शामिल होने की संभावना है। अब लॉन्च से पहले ही प्रो मॉडल्स की प्री-ऑर्डर डेट की जानकारी इंटरनेट पर लीक हो गई हैं।

कब से प्री-ऑर्डर कर सकेंगे आईफोन 18?

हर साल नए आईफोन की बुकिंग को लेकर एक तय पैटर्न देखा जाता रहा है, लेकिन इस बार कंपनी अपनी पुरानी परंपरा को तोड़ सकती है। लीक हुई रिपोर्ट्स की मानें तो इस बार प्री-ऑर्डर में एक दिन की देरी की जा रही है। अमेरिका में 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (ट्विन टावर्स) पर हमले की याद में शोक मनाया जाता है, जिस वजह से नए आईफोन मॉडल्स के लिए 12 सितंबर 2026 (शनिवार) से ऑर्डर लेना शुरू किया जा सकता है।

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तारीख के साथ-साथ इस बार बुकिंग शुरू होने के समय में भी एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। आमतौर पर भारत में आईफोन के प्री-ऑर्डर शाम साढ़े पांच बजे से शुरू होते हैं, लेकिन नई जानकारी के अनुसार इस बार बुकिंग पैसिफिक टाइम के मुताबिक आधी रात से शुरू होगी। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय ग्राहकों के लिए यह विंडो 12 सितंबर को दोपहर करीब साढ़े बारह बजे से खुल जाएगी।

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आईफोन 18 प्रो मॉडल में कौन से फीचर्स होंगे खास?

डिजाइन और परफॉर्मेंस के मोर्चे पर अपकमिंग प्रो मॉडल्स से काफी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। डिवाइस के एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशन्स के मुताबिक, नए डिवाइस में बेहतरीन विजुअल एक्सपीरियंस के लिए 120Hz रिफ्रेश रेट वाला शानदार OLED डिस्प्ले दिया जाएगा, जिसका साइज 6.3 इंच हो सकता है।

स्पीड और स्मूथनेस को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए कंपनी इसमें 2nm तकनीक पर आधारित बिल्कुल नया A20 Pro चिपसेट इस्तेमाल कर सकती है। यह दमदार प्रोसेसर 2nm तकनीक पर आधारित होगा, जो पुराने मॉडल्स के मुकाबले 15 प्रतिशत ज्यादा तेज होगा और बैटरी की खपत को 30 प्रतिशत तक कम करेगा।

फोन को लंबे समय तक चालू रखने के लिए इसमें MagSafe वायरलेस चार्जिंग के सपोर्ट के साथ 5100mAh की एक पावरफुल बैटरी भी मिलने की उम्मीद है।

आजकल स्मार्टफोन खरीदते वक्त कैमरा सबसे अहम पैमाना होता है और एपल इस मोर्चे पर यूजर्स को कभी निराश नहीं करता है। जानकारी के मुताबिक, प्रो मॉडल्स के पिछले हिस्से में तीन शानदार कैमरों का सेटअप देखने को मिलेगा। इसमें 48MP का मेन सेंसर, 48MP का अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस और 48MP का ही टेलीफोटो सेंसर शामिल होगा।

यह जबरदस्त कॉम्बो हर तरह की रोशनी में बेहतरीन तस्वीरें क्लिक करने में पूरी तरह सक्षम होगा। वहीं, सेल्फी और शानदार वीडियो कॉलिंग अनुभव के लिए फोन के फ्रंट में 18MP का एडवांस कैमरा दिया जा सकता है।

कैसा होगा आईफोन अल्ट्रा?