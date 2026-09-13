आईफोन यूजर्स के लिए बड़ी खबर: 14 सितंबर को आ रहा है आईओएस 27, जानें सिरी एआई में क्या होगा नया

14 सितंबर को आईफोन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आईओएस 27 के साथ नई सिरी एआई दस्तक देगी, जिसके पहले से ज्यादा स्मार्ट होने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन हर आईफोन यूजर इसका पूरा फायदा नहीं उठा पाएगा। जानिए क्यों।

iOS 27 Release Date: आईफोन इस्तेमाल करने वालों के लिए सितंबर का यह हफ्ता काफी अहम होने वाला है। एपल ने अपने नए सॉफ्टवेयर अपडेट की रिलीज डेट का एलान कर दिया है। कंपनी आईओएस 27 को 14 सितंबर 2026 से यूजर्स के लिए जारी करने वाली है। इसी दिन आईपैडओएस 27, मैकओएस 27 और वॉचओएस 27 भी उपलब्ध होंगे। हालांकि इस पूरे अपडेट में सबसे ज्यादा चर्चा सिरी एआई की है, जो एपल के वर्चुअल असिस्टेंट को पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा सक्षम बनाने वाला है।

एपल ने आईओएस 27 की शुरुआती झलक जून में आयोजित डब्ल्यूडब्ल्यूडीसी 2026 में दिखाई थी। तब कंपनी ने नए सॉफ्टवेयर के साथ एप्पल इंटेलिजेंस के अगले चरण और सिरी के बड़े बदलाव को पेश किया था। अब सितंबर में इसका इस्तेमाल आम यूजर्स के लिए शुरू होने जा रहा है।

विज्ञापन

सिरी एआई में क्या होंगे बदलाव?

नई सिरी अब केवल सामान्य सवालों के जवाब देने वाला वॉयस असिस्टेंट नहीं रहेगी। एपल के मुताबिक सिरी एआई ज्यादा स्वाभाविक बातचीत कर सकेगी, यूजर के सवालों का संदर्भ समझेगी और कई तरह के काम पूरे करने में मदद करेगी।

इसका एक बड़ा बदलाव पर्सनल कॉन्टेक्स्ट समझने की क्षमता है। सिरी एआई यूजर के संदेश, ईमेल, फोटो और स्क्रीन पर मौजूद जानकारी से संदर्भ लेकर ज्यादा उपयोगी जवाब देने में सक्षम होगी। इसके अलावा यह ऐप्स के बीच काम करने और अलग-अलग कमांड को पूरा करने में भी मदद करेगी। एपल ने सिरी के लिए एक अलग ऐप भी तैयार किया है, जहां पिछली बातचीत को दोबारा देखा जा सकेगा।

सिरी एआई के लिए गूगल के साथ साझेदारी

सिरी एआई के विकास को लेकर एपल ने गूगल के साथ सहयोग किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साझेदारी में गूगल के जेमिनी मॉडल का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि एपल ने यह भी स्पष्ट किया है कि आईओएस पर गूगल का सामान्य जेमिनी एप या उसका उपभोक्ता-सामना करने वाला सिस्टम सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है।

सिरी एआई को एपल इंटेलिजेंस और एपल के अपने एआई सिस्टम के साथ जोड़ा गया है। जरूरत के हिसाब से ऑन-डिवाइस प्रोसेसिंग और प्राइवेट क्लाउड कंप्यूट के जरिए ज्यादा जटिल अनुरोधों को संभालने की व्यवस्था भी की गई है।

क्या हर आईफोन पर मिलेगा सिरी का अपडेट?

यहां आईफोन यूजर्स के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आईओएस 27 और सिरी एआई की डिवाइस कम्पैटिबिलिटी एक जैसी नहीं है। आईओएस 27 पुराने आईफोन मॉडलों की लंबी सूची पर उपलब्ध होगा, जिसमें आईफोन 11 सीरीज से लेकर नए मॉडल शामिल हैं। लेकिन सिरी एआई के लिए ज्यादा शक्तिशाली हार्डवेयर चाहिए।

एपल के मुताबिक एपल इंटेलिजेंस और सिरी एआई का सपोर्ट आईफोन 15 प्रो, आईफोन 15 प्रो मैक्स और उसके बाद के समर्थित मॉडलों पर मिलेगा। इसका मतलब है कि किसी पुराने आईफोन में आईओएस 27 का अपडेट पहुंच सकता है, लेकिन उसे सिरी एआई की सभी नई क्षमताएं नहीं मिलेंगी।

आईपैड पर भी सीमित रहेगा एआई फीचर

आईपैड यूजर्स के लिए भी सिरी एआई का सपोर्ट हार्डवेयर पर निर्भर करेगा। एपल के मुताबिक एआई फीचर्स के लिए आईपैड मिनी ए17 प्रो और एम1 चिप या उससे नए प्रोसेसर वाले आईपैड मॉडल जरूरी होंगे। इस वजह से पुराने आईपैड मॉडल आईपैडओएस 27 का अपडेट मिलने के बावजूद सिरी एआई की पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।

विज्ञापन विज्ञापन

मैक यूजर्स को भी मिलेगा बड़ा अपडेट

14 सितंबर का दिन मैक यूजर्स के लिए भी खास होगा। इसी दिन मैकओएस 27 भी जारी किया जाएगा। इसमें सिरी एआई को सिस्टम के साथ ज्यादा गहराई से जोड़ा गया है। एपल ने सिरी को मैक के स्पॉटलाइट अनुभव से भी जोड़ा है। इसके अलावा लिक्विड ग्लास डिजाइन में मैक के लिए कई बदलाव किए गए हैं, जिससे इंटरफेस ज्यादा एकसार दिखाई देगा। नए टूलबार, साइडबार और मेन्यू बार के डिजाइन में भी बदलाव देखने को मिलेगा।

केवल इंग्लिश सपोर्ट के साथ होगा रोलआउट