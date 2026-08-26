मेटा लॉसूट: इंस्टाग्राम पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर घिरी मेटा, कोर्ट में कंपनी के प्रमुख ने दिया बयान

इंस्टाग्राम पर बच्चों की मानसिक सेहत को नुकसान पहुंचाने के आरोपों के बीच मेटा के खिलाफ अमेरिकी अदालत में सुनवाई जारी है। मुकदमे में कंपनी के अधिकारियों से सुरक्षा फीचर्स, किशोरों की आदतों और प्लेटफॉर्म की नीतियों को लेकर तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं।

इंस्टाग्राम पर बच्चों और किशोरों की मानसिक सेहत को लेकर मेटा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अमेरिका में चल रहे एक अहम मुकदमे में इंस्टाग्राम के प्रमुख एडम मोसेरी ने कंपनी की सुरक्षा व्यवस्था का बचाव किया। हालांकि, सुनवाई के दौरान उनसे किशोरों के लिए बनाए गए सुरक्षा फीचर के कम इस्तेमाल को लेकर तीखे सवाल भी पूछे गए।

यह मामला मेटा और अमेरिका के चार राज्यों कैलिफोर्निया, कोलोराडो, केंटकी और न्यू जर्सी के बीच चल रहा है। इन राज्यों का आरोप है कि कंपनी ने बच्चों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्यादा समय तक बनाए रखने के लिए जानबूझकर ऐसे फीचर्स तैयार किए, जिनसे लत लगने का खतरा बढ़ता है।

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सवालों के घेरे में 'टेक अ ब्रेक' फीचर

यह मुकदमा मुख्य रूप से कैलिफोर्निया, कोलोराडो, केंटकी और न्यू जर्सी जैसे राज्यों ने Meta के खिलाफ दायर किया है। अदालत में कोलोराडो अटॉर्नी जनरल के कार्यालय के वरिष्ठ अभियोजक जेसन स्लोथॉबर ने एडम मोसेरी से कड़े सवाल पूछे। अभियोजक ने विशेष रूप से 'टेक अ ब्रेक' फीचर को लेकर मोसेरी को घेरा। यह फीचर उपयोगकर्ताओं को लगातार स्क्रीन देखने के बाद थोड़ा ब्रेक लेने की याद दिलाता है।

अभियोजक ने इस बात पर जोर दिया कि शुरुआत में बहुत कम किशोरों ने इस फीचर का इस्तेमाल किया था। हालांकि, साल 2024 में नए टीन अकाउंट्स शुरू होने के बाद Meta ने इसे किशोरों के लिए डिफॉल्ट सेटिंग में डाल दिया। मोसेरी इस बात से थोड़े निराश दिखे कि अभियोजक सिर्फ एक ही फीचर पर इतना जोर दे रहे थे, जबकि कंपनी समय के साथ सुरक्षा से जुड़े कई फीचर्स लॉन्च करती रहती है।

कई राज्यों ने खोला है मेटा के खिलाफ मोर्चा

ऑकलैंड की अदालत में पिछले हफ्ते शुरू हुआ यह ट्रायल लगभग छह हफ्ते तक चलने की उम्मीद है। साल 2023 में कुल उनतीस राज्यों ने बच्चों की सुरक्षा और प्राइवेसी को लेकर इस कंपनी पर मुकदमा किया था, जिनमें से बाकी पच्चीस राज्यों के मामले बाद में सुने जाएंगे। इसके अलावा, कंपनी को टेनेसी सहित कई अन्य राज्यों की अदालतों में भी इसी तरह के मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है।

साल 2018 से Instagram की कमान संभाल रहे एडम मोसेरी ने करीब एक घंटे तक अपनी गवाही दी। इससे पहले उन्होंने लॉस एंजिल्स की अदालत में भी एक मामले में गवाही दी थी, जहां एक बीस वर्षीय युवती ने Meta और Google पर बचपन में सोशल मीडिया की लत लगाने का आरोप लगाया था। उस मामले में कंपनी को दोषी पाया गया और पीड़िता को साठ लाख डॉलर का मुआवजा भी दिया गया।

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