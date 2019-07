INDvNZ: Hotstar एप में आई तकनीकी समस्या, ट्विटर पर फूटा यूजर्स का गुस्सा

विज्ञापन

विज्ञापन

#INDvNZ there is continous interruption in hotstar during the match.. fix it ASAP... @hotstartweets — Rahul Kumar Gupta (@rkg061) July 9, 2019

Why is HotStar behaving like Manjrekar showing live streaming in bits and pieces 😂🤣😜 #indiavsNewzealand #INDvNZ #sanjaymanjrekar pic.twitter.com/hWfywBf9WX — Deepti Verma (@universal_rover) July 9, 2019

मंगलवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है, लेकिन इसी बीच क्रिकेट के लाखों दीवानों को हॉटस्टार ने निराश कर दिया है। ट्विटर पर कई यूजर्स ने Hotstar के डाउन होने की शिकायत की है। यूजर्स ने स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि लोगों को तकनीकी समस्या का मैसेज मिल रहा है, हालांकि यह दिक्कत कंप्यूटर या लैपटॉप पर आ रही है। हॉटस्टार के मोबाइल एप पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही है।बता दें कि वर्ल्ड कप 2019 के पहले सेमीफाइनल में भारत और न्यूजीलैंड आमने-सामने है। मैनचेस्टर में खेले जा रहे इस मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। यह विश्व कप इतिहास का पहला मौका है जब भारत और न्यूजीलैंड की टीमें सेमीफाइनल में आमने-सामने हैं। 15 अंकों के साथ विराट सेना अंकतालिका में सबसे टॉप पर है।