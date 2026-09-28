देश में मोबाइल यूजर्स की संख्या 129 करोड़ के पार: 55 लाख नए ग्राहक जुड़े, जियो और एयरटेल का बजा डंका
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अगस्त महीने में 55 लाख नए मोबाइल यूजर्स जुड़े हैं, जिससे कुल आंकड़ा 1.29 अरब पहुंच गया है। जियो और एयरटेल ने सबसे ज्यादा ग्राहक जोड़े हैं। जानिए टेलीकॉम कंपनियों के इस आंकड़े की पूरी रिपोर्ट।
विस्तार
भारत में मोबाइल कनेक्टिविटी का दायरा हर महीने नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार, अगस्त महीने में देश के भीतर 55 लाख (5.5 मिलियन) नए मोबाइल ग्राहक जुड़े हैं। इस शानदार बढ़ोतरी के साथ ही भारत का कुल वायरलेस सब्सक्राइबर बेस जुलाई के 1.28 अरब से बढ़कर अगस्त के अंत तक 1.29 अरब के पार पहुंच गया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो देश के वायरलेस यूजर बेस में मासिक स्तर पर 0.43 फीसदी का स्वस्थ इजाफा दर्ज किया गया है।
शहरों में दिखा असली उछाल, ग्रामीण इलाकों में रफ्तार सुस्त
- ट्राई की रिपोर्ट से साफ संकेत मिलता है कि अगस्त के दौरान हुई इस बढ़ोतरी में सबसे बड़ा योगदान शहरी क्षेत्रों का रहा है। शहरों में वायरलेस सब्सक्राइबर्स की संख्या 0.70 प्रतिशत की बढ़त के साथ 74.88 करोड़ (748.84 मिलियन) पर पहुंच गई।
- इसके उलट ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी की रफ्तार बेहद धीमी रही, जहां महज 0.06 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई और ग्रामीण यूजर बेस 54.45 करोड़ (544.58 मिलियन) रिकॉर्ड किया गया। यह अंतर बताता है कि शहरों में डिजिटल सेवाओं की मांग अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले काफी तेज बनी हुई है।
जियो और एयरटेल का एकतरफा दबदबा
- नए ग्राहक जोड़ने की रेस में दिग्गज कंपनियों का जलवा बरकरार रहा। रिलायंस जियो ने अगस्त में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अकेले 24 लाख (2.4 मिलियन) नए ग्राहक अपने नेटवर्क में जोड़े। वहीं दूसरे पायदान पर रही भारती एयरटेल, जिसने 21 लाख (2.1 मिलियन) नए वायरलेस यूजर्स को आकर्षित किया। दिलचस्प बात यह है कि कुल जुड़े 55 लाख नए ग्राहकों में से 45 लाख से ज्यादा यूजर्स सिर्फ जियो और एयरटेल के खाते में गए।
- कर्ज के बोझ से जूझ रही वोडाफोन आइडिया (Vi) ने भी वापसी के संकेत देते हुए करीब 5.06 लाख नए ग्राहक जोड़े। सरकारी कंपनी बीएसएनएल (BSNL) ने भी सकारात्मक रुख दिखाते हुए लगभग 4.93 लाख नए वायरलेस यूजर जोड़े। दूसरी ओर, एमटीएनएल (MTNL) ने करीब 5,900 और रिलायंस कम्युनिकेशंस ने 87 ग्राहक गंवाए।
ब्रॉडबैंड का 1.1 अरब का जादुई आंकड़ा पार
- मोबाइल यूजर्स में आई इस तेजी ने देश के संपूर्ण टेलीफोन सब्सक्राइबर बेस (वायरलेस और वायरलाइन मिलाकर) को भी नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। जुलाई के 1.35 अरब के मुकाबले अगस्त में कुल टेलीफोन कनेक्शन 0.47 प्रतिशत की मासिक बढ़त के साथ 1.36 अरब हो गए। वायरलाइन सेगमेंट में भी तेजी देखने को मिली और यह 0.93 फीसदी बढ़कर 4.84 करोड़ (48.45 मिलियन) तक पहुंच गया।
- इन नए आंकड़ों के साथ भारत की कुल टेली-डेंसिटी जुलाई के 94.68 प्रतिशत से सुधरकर अगस्त में 95.07 प्रतिशत दर्ज की गई। हालांकि, यहां भी बड़ा फासला साफ दिखा, जहां शहरी टेली-डेंसिटी 155 फीसदी रही, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह केवल 61.12 प्रतिशत पर अटकी है।
- इसके अलावा 1,579 ऑपरेटर्स के डेटा पर आधारित देश का कुल ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर बेस 0.61 फीसदी की बढ़त के साथ 1.10 अरब के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गया है। कुल मिलाकर, अगस्त का महीना भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए जबरदस्त विस्तार और मजबूती लेकर आया है।
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