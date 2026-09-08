एआई की मदद से इंसान समझ सकेंगे जानवरों की भाषा: 2030 तक मिल सकती है सफलता, लेकिन खतरे भी नहीं हैं कम

इंसान सदियों से जानवरों की भाषा समझने की कशिश करते आए हैं, लेकिन इसमें अब तक कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। लेकिन अब जल्द ही एआई की मदद से यह संभव होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि, इससे जुड़े कुछ खतरे भी सामने आए हैं, जिसके बारे में वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं।

क्या आने वाले समय में इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से जानवरों की भाषा समझ सकेंगे? अभी तक यह विचार किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसा लगता था, लेकिन वैज्ञानिकों की नई कोशिशों ने इसे हकीकत के करीब ला दिया है। मशीन लर्निंग तकनीक की मदद से शोधकर्ता जानवरों की आवाजों में छिपे पैटर्न पहचान रहे हैं और यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अलग-अलग संकेतों का क्या मतलब हो सकता है।

हालांकि, जानवरों की आवाज और व्यवहार को डिकोड करने की यह दौड़ अपने साथ एक गंभीर नैतिक सवाल भी लेकर आई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर इंसान जानवरों की बातचीत समझने लगे, तो क्या उनके निजी संचार में दखल देना भी शुरू हो जाएगा? शोधकर्ताओं के मुताबिक किसी जीव की आवाज, गतिविधि और सामाजिक व्यवहार से जुड़ा डेटा इकट्ठा करने में उसकी निजता के अधिकार का सवाल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

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एआई से समझ पाएंगे जानवरों की भाषा

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2030 तक एआई जानवरों की भाषा को डिकोड करने में सफल हो जाएगा। जिसके बाद इंसान जानवरों और पक्षियों की भाषा समझने में कामयाब हो जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि मशीन लर्निंग मॉडल बड़ी मात्रा में रिकॉर्ड की गई जानवरों की आवाजों को तेजी से छांट सकते हैं। इसके बाद वे ऐसी समानताएं और पैटर्न खोजने में मदद करते हैं, जिन्हें इंसान के लिए सिर्फ सुनकर पहचानना मुश्किल हो सकता है।

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जीवविज्ञानी विटोरियो बैग्लियोने कई वर्षों से कैरियन क्रो यानी कौवों की आवाजों का अध्ययन कर रहे हैं। उनका कहना है कि एआई मॉडल ने उनकी रिकॉर्डिंग को अलग-अलग समूहों में बांटने और विभिन्न आवाजों की समान विशेषताएं पहचानने में मदद की।

उनके अध्ययन में एक खास आवाज ऐसी भी सामने आई, जिसका इस्तेमाल कौवे दूसरे कौवों को मदद के लिए बुलाने में करते हैं। बैग्लियोने के मुताबिक इसका भाव लगभग “आओ, मदद करो” जैसा हो सकता है। उदाहरण से पता चलता है कि एआई सिर्फ आवाजों की पहचान ही नहीं, बल्कि उनके पीछे संभावित व्यवहारिक अर्थ को समझने की दिशा में भी मदद कर सकता है।

क्या जल्द होने लगेगी जानवरों से बातचीत?

अगर वैज्ञानिक लगातार ऐसे संकेतों का अर्थ समझने में सफल होते हैं, तो भविष्य में इंसानों और जानवरों के बीच किसी तरह की संवाद व्यवस्था बनाना संभव हो सकता है। लेकिन यहीं से सबसे बड़ा सवाल भी शुरू होता है।

शोधकर्ताओं को डर है कि अगर किसी जानवर की आवाज की नकल तैयार कर ली गई, तो उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। उदाहरण के लिए जंगल में रिकॉर्ड की गई आवाज दोबारा बजाकर किसी जानवर के व्यवहार को प्रभावित किया जा सकता है।

जानवरों से बात करने में कितना खतरा?

जानवरों की आवाज रिकॉर्ड करके उन्हें दोबारा सुनाने की प्रक्रिया को ‘प्लेबैक’ कहा जाता है। शोधकर्ताओं के अनुसार इस तकनीक का इस्तेमाल अगर बिना पूरी समझ के किया गया तो इससे जानवर तनाव में आ सकते हैं।

विटोरियो बैग्लियोने ने चेतावनी दी है कि शिकारी या दुर्भावनापूर्ण इरादे रखने वाले लोग किसी परिचित आवाज की नकल करके जानवरों के व्यवहार को बदलने की कोशिश कर सकते हैं।

इसका असर केवल एक जानवर तक सीमित नहीं रह सकता। गलत संकेत से किसी समूह की सामाजिक व्यवस्था बिगड़ सकती है, जानवरों के बीच संघर्ष पैदा हो सकता है और उनके प्राकृतिक व्यवहार में बाधा आ सकती है।

यानी खतरा सिर्फ इस बात का नहीं है कि इंसान जानवरों की भाषा समझ जाएंगे। असली चिंता यह है कि कहीं इंसान उस भाषा को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना न शुरू कर दे।

अगर कामयाब हुए तो क्या बदलेगा?

अगर वैज्ञानिक जानवरों के संचार का कोई भरोसेमंद मॉडल विकसित कर लेते हैं, तो इसका असर सिर्फ विज्ञान और तकनीक तक सीमित नहीं रहेगा। इससे वन्यजीवों, पशु व्यवहार, संरक्षण और पारिस्थितिकी को समझने का तरीका बदल सकता है।

वैज्ञानिक बेहतर तरीके से जान सकेंगे कि जानवर खतरे, भोजन, साथी या सामाजिक संबंधों से जुड़े संकेत कैसे देते हैं। इससे संरक्षण अभियानों में भी मदद मिलने की उम्मीद है।

लेकिन इसके साथ एक बुनियादी सवाल हमेशा बना रहेगा। सिर्फ इसलिए कि इंसान किसी जानवर के संकेत समझ सकता है, क्या उसे उन संकेतों का इस्तेमाल करने का अधिकार भी मिल जाता है?