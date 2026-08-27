काम की बात: बाहर के शोर को कैसे गायब कर देते हैं आपके हेडफोन्स? समझिए कैसे काम करती है एएनसी तकनीक

क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रैफिक और भीड़भाड़ वाले इलाके में भी आपके हेडफोन्स बाहर की आवाज को कैसे म्यूट कर देते हैं? आइए आसान भाषा में समझते हैं हेडफोन की ये कमाल की तकनीक कैसे काम करती है।

क्या आप भी सफर के दौरान या ऑफिस के शोर-शराबे से बचने के लिए नॉइज कैंसिलेशन वाले हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं? आइए जानते हैं कि यह तकनीक आखिर काम कैसे करती है और कैसे यह आपके कानों तक पहुंचने वाले बाहरी शोर को पूरी तरह खत्म कर देती है।

नॉइज कैंसिलेशन क्या है?

नॉइज कैंसिलेशन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, पैसिव और एक्टिव। पैसिव कैंसिलेशन पूरी तरह से हेडफोन के डिजाइन और उसकी पैडिंग पर निर्भर करता है, जो कानों को अच्छी तरह ढककर शोर को रोकता है। वहीं, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन (ANC) एक बेहद एडवांस डिजिटल तकनीक है जो साउंड वेव्स (ध्वनि तरंगों) के विज्ञान पर काम करती है।

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ANC तकनीक कैसे काम करती है?

एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन मूल रूप से एक 'एंटी-नॉइज' तकनीक है जो कई चरणों में काम करती है। सबसे पहले बाहरी हिस्से में लगे माइक्रोफोन अपना काम करते हैं। ANC हेडफोन्स के बाहर छोटे-छोटे माइक्रोफोन लगे होते हैं, जिनका मुख्य काम आपके आसपास के शोर (जैसे ट्रैफिक, ट्रेन की आवाज या लोगों की बातचीत) को सुनना और रिकॉर्ड करना होता है।

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एक बार जब माइक्रोफोन बाहरी शोर को कैप्चर कर लेता है, तो हेडफोन के अंदर लगा प्रोसेसर उस शोर की ध्वनि तरंगों का बेहद बारीकी से विश्लेषण करता है। यह पूरी प्रक्रिया मिलीसेकेंड्स में होती है।

इसके तुरंत बाद प्रोसेसर उस बाहरी शोर के बिल्कुल विपरीत एक नई ध्वनि तरंग पैदा करता है। इस प्रक्रिया को 'एंटी-नॉइज' या फेज इनवर्जन कहा जाता है।

जब बाहर से आने वाला शोर और हेडफोन द्वारा पैदा किया गया एंटी-नॉइज आपस में टकराते हैं, तो वे एक-दूसरे के प्रभाव को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। इस तरह आपके कानों तक सिर्फ वही साफ आवाज पहुंचती है जो आप अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप से सुनना चाहते हैं।

किन आवाजों पर असरदार है ANC?

यह तकनीक सबसे बेहतरीन तरीके से उन आवाजों को रोकती है जिनकी फ्रीक्वेंसी एक समान और लगातार होती है, जैसे हवाई जहाज के इंजन की आवाज या एसी का शोर। अचानक आने वाली तेज आवाजें (जैसे कुत्ते का भौंकना या किसी का अचानक चिल्लाना) पूरी तरह से ब्लॉक नहीं हो पाती हैं, क्योंकि प्रोसेसर को उनके लिए एंटी-नॉइज बनाने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता।

आजकल के डिजिटल युग में, खासकर काम और सफर के दौरान फोकस बनाए रखने के लिए यह फीचर बेहद जरूरी हो गया है। यह न सिर्फ आपको बेहतरीन ऑडियो का अनुभव देता है, बल्कि तेज शोर से बचाकर मानसिक तनाव को भी कम करता है।