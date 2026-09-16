गूगलबुक लैपटॉप्स की प्री-बुकिंग डेट आई सामने: कब से शुरू होगी बुकिंग? जानें क्या-क्या मिलेगा खास

गूगल ने अपने नए गूगलबुक लैपटॉप्स की प्री-बुकिंग की तारीख का एलान कर दिया है। पारंपरिक क्रोमबुक से अलग इन लैपटॉप्स में क्रोमओएस के बजाय एंड्रॉयड आधारित सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं कि गूगलबुक की प्री-बुकिंग कब शुरू होगी और इनमें क्या खास फीचर्स मिल सकते हैं।