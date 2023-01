गूगल को सुप्रीम कोर्ट से झटका: एक हफ्ते में जमा करना होगा 10 फीसदी जुर्माना, कोर्ट ने कहा- CCI की रिपोर्ट सही

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के जुर्माने के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी गूगल को बड़ा झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के गूगल द्वारा 10 फीसदी जुर्माना जमा करने के अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गूगल की याचिका को ट्रिब्यूनल को वापस भेज दिया और 31 मार्च तक मामले का फैसला करने को कहा है।



सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गूगल की 1,337 करोड़ रुपये के जुर्माने के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने NCLAT के आदेश का पालन करने के लिए गूगल इंडिया को एक सप्ताह का समय दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला की पीठ ने अमेरिकी फर्म गूगल को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा लगाए गए जुर्माने का 10 प्रतिशत जमा करने के लिए सात दिन का समय दिया है।

Supreme Court grants one week time to Google India to comply with National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) order directing the technology giant to deposit 10% of Rs 1,337.76 cr penalty imposed on it by Competition Commission of India for alleged anti-competitive practices pic.twitter.com/SfTxRKUMFa