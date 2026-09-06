गूगल ट्रांसलेट हुआ और स्मार्ट: अब भाषा की नहीं रहेगी टेंशन, लाइव ट्रांसलेट में जुड़े ये फीचर्स; कैसे करें यूज?
भाषा अलग होने की वजह से बातचीत में आने वाली परेशानी को कम करने के लिए गूगल ने अपने ट्रांसलेट एप के लाइव ट्रांसलेट फीचर को अपग्रेड कर दिया है। अब इस नए अपडेट के बाद एंड्रॉयड और आईओएम यूजर्स रियल-टाइम में दोतरफा बातचीत का ऑडियो ट्रांसलेशन कर सकेंगे। आइए जानते हैं इस नए अपग्रेड और 70 से अधिक भाषाओं के सपोर्ट, बैकग्राउंड प्लेबैक और इसे इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में विस्तार से।
विस्तार
गूगल ले अपने बहुचर्चित गूगल ट्रांसलेट एप के लाइव ट्रांसलेट फीचर को पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और एडवांस्ड बना दिया है। इस नए अपडेट के बाद एंड्रॉइड और आईओएस यूजर्स बिना किसी परेशानी के रियल-टाइम में दोतरफा बातचीत का ऑडियो अनुवाद सुनने के साथ-साथ स्क्रीन पर लाइव टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन भी देख सकेंगे। गूगल का यह नया अपडेट उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है, जो अक्सर यात्रा करते हैं या ऐसी जगह पर रहते व काम करते हो, जहां बहुभाषी लोगों का वातावरण हो।
70 से ज्यादा भाषाओं का सपोर्ट और जेमिनी एआई की ताकत
- गूगल के अनुसार, लाइव ट्रांसलेट फीचर में अब 70 से ज्यादा भाषाओं का सपोर्ट भी शामिल कर दिया गया है। इसमें हिंदी, तमिल, अरबी, फ्रेंच, कोरियन और स्पैनिश जैसी दुनिया की प्रमुख भाषाएं शामिल हैं।
- इसी के साथ जेमिनी मॉडल की मदद से यह एप एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या भीड़भाड़ वाले कैफे जैसे शोर-शराबे वाले स्थानों में भी बैकग्राउंड नॉइज को अपने आप कम करने की क्षमता रखता है। इतना ही नहीं यह एआई मॉडल यूजर के बोलने के लहजे, टोन और बातचीत के दौरान आने वाले पॉज यानी रुकने को भी सटीक रूप से पहचान सकता है।
खास बात यह भी है कि लाइव ट्रांसले सिर्फ ट्रांसलेट की गई लैंग्वेज को आपको सुनाएगा ही नहीं, बल्कि उसका टेक्स्ट भी स्क्रीन पर दिखाएगा। यानी यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह आसान और हैंड्स फ्री होगी। इसमें जैसे ही कोई व्यक्ति बोलना शुरू करेगा, एप अपने आप यह पहचान लेगा कि कौन सी भाषा बोली जा रही है। इसके बाद एप बिना किसी देरी के बोले गए शब्दों का अनुवादित ऑडियो सुनाएगा और साथ ही स्क्रीन पर दोनों भाषाओं में टेक्स्ट भी दिखाएगा है।