गूगल सर्च का नया एआई मोड: अब सस्ते में बुक हो सकेंगे फ्लाइट्स और होटल्स, देखें कैसे बचेंगे आपके हजारों रुपये?

गूगल ने अपने एआई मोड इन सर्च में कई शानदार फीचर्स जोड़े हैं। अब इनकी मदद से रियल-टाइम में फ्लाइट की कीमतें ट्रैक करने से लेकर होटल बुकिंग तक के तमाम काम चुटकियों में हो सकेंगे। आइए जानते हैं कि ये नए फीचर्स आपकी अगली ट्रिप को कैसे आसान और किफायती बना सकते हैं।

गूगल अपने सर्च इंजन के एआई मोड में नए और बेहतरीन फीचर्स शामिल कर रहा है। इन फीचर्स की मदद से अब यूजर्स के लिए ट्रैवल प्लानिंग, फ्लाइट प्राइस ट्रैकिंग और होटल बुकिंग का पूरा काम एक ही जगह पर बेहद आसान हो जाएगा।

गूगल ने अपने आधिकारिक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि एआई मोड इन सर्च के साथ आप पहले से ही रियल-टाइम डेटा से फ्लाइट्स और होटल्स की तुलना कर सकते हैं, वेब पर बेहतरीन सिफारिशें पा सकते हैं और परफेक्ट इटिनररी (यात्रा कार्यक्रम) बना सकते हैं। अब हम फ्लाइट प्राइस ट्रैक करने, पॉइंट्स या मील्स की दरें देखने और होटल बुक करने की नई सुविधाओं के साथ इस अनुभव को और बेहतर बना रहे हैं।

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1. एआई मोड में सीधे फ्लाइट प्राइस ट्रैक करें

ईमेल अलर्ट:अब आपको एआई मोड में सिर्फ अपनी यात्रा का गंतव्य (डेस्टिनेशन) और तारीखें बतानी होंगी और प्राइस ट्रैक करने को कहना होगा। जैसे ही टिकट के दाम बदलेंगे, गूगल आपको ईमेल अलर्ट भेजेगा। इसके अलावा एआई मोड 300 से अधिक एयरलाइंस और ट्रैवल वेबसाइट्स से लेटेस्ट फ्लाइट टिकट प्राइस दिखा सकता है।

ग्लोबली उपलब्ध:यह सुविधा 180 से अधिक देशों और क्षेत्रों में उपलब्ध कराई गई है।

2. फ्लाइट और होटल की कीमत मील्स या प्वाइंट्स में चेक करें