प्रोजेक्ट सनकैचर: गूगल अंतरिक्ष में करेगा एआई चिप की टेस्टिंग, 1 अक्तूबर को रचने जा रहा इतिहास, क्या है प्लान?

Project Suncatcher: गूगल अब एआई कंप्यूटिंग को अंतरिक्ष तक ले जाने की तैयारी कर रहा है। कंपनी प्रोजेक्ट सनकैचर के तहत अपना टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट वाला प्रोटोटाइप सैटेलाइट ऑर्बिट में भेजेगी। 1 अक्टूबर को होने वाले इस टेस्ट में देखा जाएगा कि एआई चिप अंतरिक्ष के कठिन माहौल में कैसे काम करती है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती जरूरतों के बीच गूगल अब कंप्यूटिंग की अगली संभावित मंजिल के तौर पर अंतरिक्ष को तलाश रहा है। कंपनी ने प्रोजेक्ट सनकैचर के तहत अपने टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट यानी टीपीयू की अंतरिक्ष में टेस्टिंग करने की घोषणा की है। इसके लिए एक प्रोटोटाइप सैटेलाइट ऑर्बिट में भेजा जाएगा।

1 अक्टूबर को होगा पहला टेस्ट

गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने बताया कि प्रोजेक्ट सनकैचर का प्रोटोटाइप सैटेलाइट स्पेसएक्स के ट्रांसपोर्टर-18 मिशन के साथ लॉन्च होगा। यह मिशन 1 अक्टूबर को निर्धारित है। सैटेलाइट को प्लैनेट के साथ मिलकर तैयार किया गया है।

इस मिशन का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि गूगल के टीपीयू अंतरिक्ष के वातावरण में सुरक्षित तरीके से काम कर सकते हैं या नहीं। टीपीयू गूगल की ओर से डिजाइन की गई खास एआई चिप है, जिसे मशीन लर्निंग और एआई वर्कलोड को तेज करने के लिए बनाया गया है।

अंतरिक्ष में क्यों हो रही है एआई की टेस्टिंग?

एआई के लिए अंतरिक्ष का उपयोग करना गूगल के एक बड़े और दूरदर्शी योजना का हिस्सा है। लो अर्थ ऑर्बिट यानी पृथ्वी की निचली कक्षा में सैटेलाइट्स को लगभग हर समय सूरज की रोशनी मिलती रहती है। इसका सीधा मतलब यह है कि वहां धरती के मुकाबले 8 गुना ज्यादा सौर ऊर्जा पैदा की जा सकती है।

गूगल का मानना है कि भविष्य में कई सैटेलाइट्स के नेटवर्क को आपस में जोड़कर एक ऐसा विशाल सिस्टम बनाया जा सकता है, जो बिना ऊर्जा की कमी के अंतरिक्ष में ही एआई के सबसे मुश्किल टास्क पूरे कर सकेगा। कंपनी का मकसद एआई के फायदों को हेल्थकेयर और वैज्ञानिक खोजों जैसी महत्वपूर्ण जगहों तक पहुंचाना है।

एलन मस्क ने भी किया गूगल के प्रोजेक्ट का समर्थन

गूगल के इस मूनशॉट प्रोजेक्ट को स्पेसएक्स और टेस्ला के बॉस एलन मस्क का भी जबरदस्त समर्थन मिला है। मस्क ने भविष्य में एआई कंप्यूटिंग के पूरी तरह अंतरिक्ष में शिफ्ट होने की भविष्यवाणी की है। उन्होंने गूगल के एक सीनियर डायरेक्टर का वीडियो शेयर करते हुए यह दावा किया कि आने वाले समय में दुनिया का शत-प्रतिशत कंप्यूटिंग वर्कलोड अंतरिक्ष से ही मैनेज किया जाएगा। फिलहाल पूरी दुनिया की निगाहें एक अक्टूबर को होने वाले इस ऐतिहासिक लॉन्च पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि एआई का भविष्य हमारी धरती पर रहेगा या फिर सितारों के बीच।