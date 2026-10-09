गूगल SynthID डिटेक्टर: एआई से बनें फोटो-वीडियो की मिनटों में करें पहचान, क्या है यह टूल और कैसे करें इस्तेमाल?

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली जागृति शुक्ला Fri, 09 Oct 2026 03:17 PM IST

सार टेक्नोलॉजी अब AI से बनी फोटो, वीडियो और ऑडियो की पहचान करना पहले से कहीं ज्यादा आसान होने जा रहा है। गूगल ने अपने SynthID Detector टूल को अब आम जनता के लिए भी लाइव कर दिया है, लेकिन सवाल है कि आखिर यह टूल क्या है, यह कैसे पहचानता है कि कोई कंटेंट एआई से बना है या नहीं, और आम यूजर्स इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? आइए समझते हैं इसके फीचर्स और काम करने की पूरी प्रक्रिया...

गूगल सिंथआईडी डिटेक्टर सभी के लिए लाइव - फोटो : deepmind.google

एआई के दौर में असली और नकली कंटेंट के बीच फर्क करना मुश्किल होता जा रहा है। इसी समस्या से निपटने के लिए गूगल ने अपनी सिंथआईडी डिटेक्टर वेबसाइट को सार्वजनिक रूप से सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध करा दिया है। यह एक वेब आधारित वेरिफिकेशन पोर्टल है, जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति यह चेक कर सकता है कि कोई डिजिटल फोटो, ऑडियो क्लिप या वीडियो फाइल एआई से जनरेट हुई है या उसमें कोई मॉडिफिकेशन किया गया है। शुरुआत में यह टूल पत्रकारों और मीडिया पेशेवरों के लिए टेस्टिंग के तौर पर उपलब्ध कराया गया था। अब इसका दायरा बढ़ाया गया है और यह इमेज, ऑडियो क्लिप और वीडियो फाइलों की जांच कर सकता है।

Google SynthID Detector क्या है?

सिंथआईडी डिटेक्टर गूगल का एक वेब-आधारित वेरिफिकेशन टूल है। इसे डिजिटल कंटेंट में एआई से जुड़े वॉटरमार्क की पहचान करने के लिए बनाया गया है। इसकी मदद से यूजर यह जांच सकते हैं कि किसी फोटो, वीडियो या ऑडियो में सिंथआईडी वॉटरमार्क मौजूद है या नहीं।

गूगल का कहना है कि यह डिटेक्टर सिर्फ कंपनी के अपने एआई सिस्टम से तैयार किए गए कंटेंट तक सीमित नहीं है। यह ओपनएआई, एनवीडिया और काकाओ जैसे इंडस्ट्री पार्टनर्स के वॉटरमार्क वाले आउटपुट को भी सपोर्ट करता है। एपल के लिए इंटीग्रेशन भी जल्द आने वाला है। हालांकि, इस टूल की क्षमता को समझना जरूरी है। यह हर एआई से बने कंटेंट की पहचान की गारंटी नहीं देता। इसकी जांच मुख्य रूप से उन डिजिटल वॉटरमार्क पर निर्भर करती है, जिन्हें यह पहचान सकता है।

सिंथआईडी कैसे काम करता है?

गूगल ने सिंथआईडी को एआई से बनाए गए कंटेंट में डिजिटल वॉटरमार्क जोड़ने के लिए विकसित किया है। यह वॉटरमार्क टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो में कंटेंट तैयार होने के समय ही शामिल किया जाता है।

इसकी खास बात यह है कि वॉटरमार्क सामान्य तौर पर इंसानों को दिखाई या सुनाई नहीं देता। इसके बावजूद डिटेक्शन सिस्टम इसे पहचान सकता है। इस तरह डिजिटल कंटेंट में एक अदृश्य सिग्नेचर शामिल रहता है, जो उसकी AI से जुड़ी उत्पत्ति के बारे में संकेत दे सकता है।

गूगल ने इस तकनीक को इस तरह डिजाइन किया है कि वाटरमार्क जोड़ने से कंटेंट की गुणवत्ता पर असर न पड़े। साथ ही, सामान्य एडिटिंग के बाद भी इसे पहचान पाना संभव हो सके।

फोटो और वीडियो एडिट करने के बाद भी मिल सकता है वॉटरमार्क

इसके साथ ही डिजिटल फाइल्स को अक्सर क्रॉप कर दिया जाता है, उनमें कलर फिल्टर लगाए जाते हैं या उन्हें कंप्रेस कर दिया जाता है। वीडियो में फ्रेम रेट भी बदला जा सकता है। गूगल के अनुसार, SynthID को इस तरह तैयार किया गया है कि वह ऐसे सामान्य बदलावों के बाद भी वॉटरमार्क की पहचान करने में सक्षम रहे। इसमें लॉसी डिजिटल कम्प्रेशन जैसे बदलाव भी शामिल हैं, जिनसे फाइल का कुछ डेटा कम हो जाता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर तरह की एडिटिंग के बाद वॉटरमार्क निश्चित रूप से पहचाना जाएगा। डिटेक्शन का नतीजा फाइल और उसमें मौजूद वॉटरमार्क पर निर्भर कर सकता है।

SynthID Detector से फोटो, वीडियो और ऑडियो की जांच कैसे करें?

फाइल अपलोड करें : सबसे पहले जिस फोटो, वीडियो या ऑडियो क्लिप की जांच करनी है, उसे उपलब्ध टूल में अपलोड कर दें।

: सबसे पहले जिस फोटो, वीडियो या ऑडियो क्लिप की जांच करनी है, उसे उपलब्ध टूल में अपलोड कर दें। कंटेंट के बारे में पूछें: सिस्टम से पता करें कि क्या फाइल में एआई से जुड़े वॉटरमार्क के संकेत मौजूद हैं या नहीं।

सिस्टम से पता करें कि क्या फाइल में एआई से जुड़े वॉटरमार्क के संकेत मौजूद हैं या नहीं। नतीजा देखें:सिस्टम फाइल को स्कैन करके यह बता सकता है कि उसे पहचानने योग्य SynthID सिग्नेचर मिला है या नहीं। इस प्रक्रिया से यूजर को कंटेंट के एआई से जुड़े होने का संकेत मिल सकता है, लेकिन वॉटरमार्क न मिलना इस बात का पक्का सबूत नहीं है कि कंटेंट पूरी तरह असली है या उसे एआई की मदद से नहीं बनाया गया।

जेमिनी, गूगल सर्च और क्रोम में भी यह सुविधा

खास बात है कि गूगल ने स्टैंडअलोन SynthID Detector वेबसाइट के अलावा अपने उपभोक्ता प्रोडक्ट्स में भी कंटेंट वेरिफिकेशन की सुविधाएं शामिल की हैं। इनमें जेमिनी, गूगल सर्च और क्रोम शामिल हैं। यूजर इन टूल्स में संदिग्ध कंटेंट की जांच कर सकते हैं। इसके लिए संबंधित इंटरफेस में फोटो, वीडियो या ऑडियो फाइल उपलब्ध कराकर पूछा जा सकता है कि क्या कंटेंट AI से बनाया गया है या उसमें बदलाव किए गए हैं।

इसके बाद सिस्टम फाइल में मौजूद पहचानने योग्य SynthID वॉटरमार्क को स्कैन करके नतीजा देता है। इससे यूजर को हर बार अलग वेबसाइट पर जाने की जरूरत कम हो सकती है। हालांकि, इन सुविधाओं की उपलब्धता और काम करने का तरीका संबंधित गूगल प्रोडक्ट और उसके सपोर्ट पर निर्भर कर सकता है।

क्या यह टूल हर एआई फोटो या वीडियो की पहचान कर सकता है?

सिंथ आईडी डिटेक्टर को एआई से जुड़े वॉटरमार्क की पहचान के लिए बनाया गया है, न कि इंटरनेट पर मौजूद हर सिंथेटिक कंटेंट का पता लगाने के लिए।

अगर किसी फाइल में ऐसा वॉटरमार्क मौजूद नहीं है जिसे यह टूल पहचान सके, तो जांच से निर्णायक नतीजा मिलना जरूरी नहीं है। इसी तरह, वॉटरमार्क का मिलना कंटेंट के AI से जुड़े होने का संकेत देता है, लेकिन इससे अपने आप यह साबित नहीं होता कि कंटेंट में दिखाई गई हर जानकारी सही है। इसलिए किसी वायरल फोटो, वीडियो या ऑडियो की पुष्टि करते समय दूसरे संकेतों की भी जांच करना जरूरी है। इसके लिए कंटेंट के मूल स्रोत, उसे प्रकाशित करने वाले अकाउंट और विश्वसनीय समाचार स्रोतों से मिलान किया जा सकता है।