{"_id":"627b36b6ae804e3a2018bc16","slug":"google-i-o-2022-starts-today-android-13-to-be-launch-how-to-watch-and-what-to-expect","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Googe I\/O 2022: आज शुरू हो रहा गूगल का मेगा कॉन्फ्रेंस, एंड्रॉयड 13 का होगा एलान","category":{"title":"Tech Diary","title_hn":"टेक डायरी","slug":"tech-diary"}}

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रदीप पाण्डेय Updated Wed, 11 May 2022 09:38 AM IST