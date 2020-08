Google की कई सेवाएं एक साथ ठप, Gmail से लेकर गूगल मीट तक में आई दिक्कत

विज्ञापन

Gmail Crashed Worldwide. World giant Google down since morning, Unable to upload gmail attachments or download.#gmailoutage #gmaildown #googlecrashed pic.twitter.com/duwV0NVYob — anilkumar (@anilmerakhor) August 20, 2020

#Gmaildown



I'm facing issue from morning and can’t send mails or attach files.



Showing Oops, something went wrong....#Gamil #Google pic.twitter.com/hq3GRC8HjI — Saurabh Omer (@saurabh_omer) August 20, 2020

गूगल के जीमेल (Gmail) का सर्वर डाउन हो गया है जिसके कारण भारत समेत कई देशों के यूजर्स ईमेल नहीं भेज पा रहे हैं। कई यूजर्स ने अटैचमेंट फेल होने की भी शिकायत की है। जीमेल के अलावा गूगल ड्राइव, गूगल डॉक्स, गूगल कीप, गूगल चैट और गूगल मीट में भी लोगों को दिक्कत आ रही है।इस परेशानी के बारे में गूगल को भी जानकारी हो गई है और गूगल ने कहा है कि वह जल्द-से-जल्द इस एरर को फिक्स करने के लिए काम कर रहा है। वहीं डाउनडिटेक्टर के मुताबिक Youtube के सर्वर में भी समस्या है जिसके कारण लोगों को वीडियो अपलोड करने में परेशानी हो रही है। गूगल ने कहा है कि जीमेल की समस्या 1.30 बजे तक ठीक कर दी जाएगी, इसके लिए टीम काम कर रही है।डाउनडिटेक्टर के मुताबिक Gmail में यह एरर सुबह 9.50 मिनट पर आया है और खबर लिखे जाने तक बना हुआ है। जीमेल में 62 फीसदी लोगों को अटैचमेंट में, 30 फीसदी लोगों को लॉगिन में और 10 फीसदी लोगों को ई-मेल प्राप्त करने में दिक्कत का सामना करना है।वहीं डाउनडिटेक्टर के मुताबिक यूट्यूब में अपलोडिंग की समस्या सुबह 9 बजे से शुरू हुई है, वहीं 11.52 मिनट पर सबसे ज्यादा दिक्कत हुई है। 60 फीसदी लोगों को वीडियो देखने, 30 फीसदी लोगों को अपलोडिंग और 10 फीसदी को साइट खुलने में परेशानी हुई है।