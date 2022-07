सुरक्षा में सेंध: Cleartrip पर बड़ा साइबर अटैक, डार्क वेब पर बिक रहा आपका निजी डाटा

फ्लिपकार्ट के स्वामित्व वाली कंपनी Cleartrip पर बड़ा साइबर अटैक हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक Cleartrip के सिस्टम पर साइबर अटैक हुआ है जिसके बाद लाखों यूजर्स के निजी की बिक्री डार्क वेब पर हो रही है। Cleartrip ने इस डाटा लीक की पुष्टि की है और अपने ग्राहकों को ई-मेल के जरिए जानकारी दी है।

The CLEARTRIP seems to have suffered a massive data breach !!



The screenshot as was posted by the threat actor (on private forum) to sell the data. As can be seen : the breach is new, customer entries info as well as internal company files are there.#cybersecurity #CyberAttack pic.twitter.com/ldAM2JtsCb