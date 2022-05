{"_id":"6290250d315d045e62008480","slug":"facebook-will-release-new-updates-to-its-privacy-policy-on-july-26","type":"story","status":"publish","title_hn":"Social Media: फेसबुक अपनी निजता नीति में 26 जुलाई को जारी करेगा नए अपडेट","category":{"title":"Tech Diary","title_hn":"टेक डायरी","slug":"tech-diary"}}

एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Fri, 27 May 2022 06:42 AM IST