फेसबुक, इंस्टाग्राम का सर्वर हुआ पूरी दुनिया में ठप, लोग हुए परेशान

पूरी दुनिया में सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक और इंस्टाग्राम का सर्वर पूरी दुनिया में ठप हो गया है। इसकी वजह से लोग काफी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि वो किसी तरह की पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं। यह समस्या डेस्कटॉप के साथ ही एप पर भी आ रही है।

गुरुवार शाम को भारतीय समयानुसार 7.15 मिनट पर यह परेशानी शुरू हुई। इसके बारे में लोग ट्विटर पर भी जिक्र कर रहे हैं। ट्विटर पर #Facebookdown, #instagramdown तेजी से ट्रेंड कर रहा है। कुछ लोगों के लिए फेसबुक का न्यूज फीड ब्लैंक दिख रहा है, फिलहाल कंपनी की तरफ से अभी कोई बयान जारी नहीं किया गया है। कुछ यूजर्स को Sorry, something went wrong का Error मिल रहा है, तो कुछ यूजर्स का पेज लोड नहीं हो रहा है।