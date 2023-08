Tesla Phone: एलन मस्क के 'फर्जी' अकाउंट ने शेयर की टेस्ला फोन की फोटो, लोगों ने सच मान लिया

ट्विटर और टेस्ला के मालिक एलन मस्क अपने ट्विटर पोस्ट को लेकर काफी चर्चाओं में रहते हैं। अब मस्क फिर से Tesla Phone को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल, मस्क के फर्जी ट्विटर अकाउंट से टेस्ला फोन की फोटो को पोस्ट किया गया है, जो नेटिजेंस की फनी कमेंट्स और रिएक्शन का कारण बन रहा है। कई लोगों ने इस फोटो को सच मान लिया है। कई लोग इसे मस्क द्वारा शेयर की गई असली फोटो बता रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि टेस्ला फोन जल्द मार्केट में आने वाला है।

Would you use the Tesla Phone?



X comes pre-installed. pic.twitter.com/jSwTQcuDr2