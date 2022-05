{"_id":"627dbf3abad2cc2edd52e504","slug":"elon-musk-fires-twitter-heads-of-product-and-revenue","type":"story","status":"publish","title_hn":"कार्रवाई: ट्विटर के दो बड़े अधिकारियों पर गिरी गाज, कंपनी में नियुक्तियों पर भी रोक","category":{"title":"Tech Diary","title_hn":"टेक डायरी","slug":"tech-diary"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: अजय सिंह Updated Fri, 13 May 2022 07:45 AM IST