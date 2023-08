Elon Musk: एक्स जल्द हटाएगा ब्लॉक फीचर, एलन मस्क ने प्रशंसक के ट्वीट पर जवाब देते हुए दी जानकारी

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को लेकर एलन मस्क आए दिन विवादों में रहते हैं। एक्स के सीईओ ने अब एक नया एलान किया है। मस्क ने शुक्रवार को अपने व्यापारिक योजना की घोषणा की, जिसमें उन्होंने कहा कि एक्स से ब्लॉकिंग सुविधा को हटाने के लिए काम कर रहे हैं। एक्स प्रमुख मस्क ने शुक्रवार को अपने एक प्रशंसक द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि डीएम (डायरेक्ट मैसेज) को छोड़कर ब्लॉक की सुविधा को जल्द हटाया जाएगा।

You will still be able to mute accounts and block users for DMs