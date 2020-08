दूरदर्शन से 200 टीवी चैनल ने किया भूमिपूजन का लाइव प्रसारण, सोशल मीडिया पर हो रही कवरेज की तारीफ

विज्ञापन

Doordarshan’s live coverage of Ayodhya Ram Temple Bhoomi Puja carried by around 200 TV channels per initial estimates. — Shashi S Vempati (@shashidigital) August 5, 2020

The most sensible, informative coverage is happening on Doordarshan . #JayshreeRam — ख़तम किस्सा (@pritgs) August 5, 2020

The coverage of @DDNational of the #RamMandir Bhoomi Pujan is simply outstanding.. Brilliant visuals.. do watch it.. Terrific stuff @prasarbharati @shashidigital — Aadit Kapadia આદિત કાપડિયા (@ask0704) August 5, 2020

राम मंदिर के लिए आज भूमिपूजन का भव्य कार्यक्रम संपूर्ण हो चुका है। इस मौके पर तमाम विशेष अतिथियों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया। इसके बाद पीएम ने देश को संबोधित भी किया जिसमें उन्होंने लोगों को मंदिर निर्माण के माध्यम से देश के विकास की बात भी कही। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने सुंदरकांड का दोहा 'भय बिनु होइ न प्रीति' का भी जिक्र किया।पीएम मोदी द्वारा अयोध्या में राम मंदिर के लिए हुए भूमि पूजन का प्रसारण दूरदर्शन ने किया और खास बात यह है कि दूरदर्शन के लिए 200 से अधिक टीवी चैनल्स ने इसका लाइव प्रसारण किया। यह अपने आप एक रिकॉर्ड है। इसकी जानकारी खुद प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) शशि शेखर वेम्पति ने ट्वीट करके दी है।बता दें कि आयोजन की लाइव स्ट्रीमिंग डीडी नेशनल और डीडी न्यूज पर प्रसारित की गई है। दूरदर्शन के इस लाइव कवरेज के लिए बड़े स्तर पर इंतजाम किए गए थे। कमेंट्री के जरिए बकायदा लोगों को एक-एक विधि और स्थान के बारे में जानकारी दी जा रही थी। सोशल मीडिया पर दूरदर्शन की इस कवरेज की जमकर तारीफ हो रही है।