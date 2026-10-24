दिवाली पर मोबाइल खरीदने का सोच रहे?: इन ब्रांड्स पर मिल सकता है बंपर डिस्काउंट, जानें आपके लिए कौन-सा है बेस्ट

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली जागृति शुक्ला Sun, 25 Oct 2026 07:00 AM IST

सार टेक्नोलॉजी अगर आप इस धनतेरस या दिवाली नया फोन खरीदने की तैयारी में हैं, तो आपके लिए शानदार मौका है। कई स्मार्टफोन ब्रांड्स अपने स्मार्टफोन पर बंपर डिस्काउंट दे रहे हैं, जबकि कुछ ने तो सेल लाइव भी कर दी है। आइए जानते हैं कि कौन-कौन से स्मार्टफोन्स पर बड़ी छूट मिल रही है और उन फोन्स में क्या खास है।

दिवाली पर नया स्मार्टफोन खरीदना होगा सस्ता - फोटो : एआई जनरेटेड

दिवाली पर फोन खरीदने का प्लान बना रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। त्योहार के मौके पर गूगल पिक्सल, वनप्लस और शाओमी जैसे ब्रांड्स चुनिंदा स्मार्टफोन पर छूट और दूसरे ऑफर्स दे रहे हैं। वहीं, फ्लिपकार्ट की बिग बैंग दिवाली सेल 28 अक्तूबर से शुरू होने वाली है, जिसमें स्मार्टफोन पर बैंक ऑफर और एक्सचेंज डिस्काउंट मिलने की जानकारी दी गई है। हालांकि, हर फोन पर मिलने वाली छूट अलग हो सकती है। ऐसे में खरीदारी से पहले कीमत, बैंक ऑफर और एक्सचेंज की शर्तें देखना जरूरी हो सकता है।

इन फोन्स पर मिल सकती है बंपर छूट...

वनप्लस के फोन पर हजारों का फायदा

दिवाली सेल में वनप्लस के कई मॉडल्स पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, वनप्लस 13 पर 11 हजार रुपये तक की फ्लैट छूट मिल रही है। वहीं, वनप्लस 13s और वनप्लस 13 आर पर भी डिस्काउंट ऑफर दिए जा रहे हैं।

इसके अलावा, वनप्लस नॉर्ड 5 और नॉर्ड सीई 5 पर 4,500 रुपये तक की छूट का दावा किया गया है। कुछ खरीदारी पर ICICI बैंक कार्ड के जरिए इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल सकता है।

ग्राहकों को सलाह है कि फोन खरीदने से पहले यह जरूर जांच लें कि आपके चुने गए मॉडल पर कितनी छूट लागू है और बैंक ऑफर के लिए कौन-सी शर्तें पूरी करनी होंगी।

क्या है इन फोन्स की खासियत?

वनप्लस 13: दमदार प्रोसेसर और तीन 50MP कैमरे

वनप्लस 13 एक प्रीमियम स्मार्टफोन माना जाता है। इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर, 6.82 इंच का क्यूएचडी प्लस एलटीपीओ डिस्प्ले और 120Hz तक का रिफ्रेश रेट मिलता है। फोन में पीछे की तरफ तीन 50MP कैमरे दिए गए हैं, जिनमें टेलीफोटो कैमरा 3 एक्स ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है। इसमें 6,000mAh बैटरी, 100W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी है। यह फोन उन लोगों के लिए विकल्प हो सकता है, जिन्हें तेज परफॉर्मेंस, फोटोग्राफी और प्रीमियम डिस्प्ले चाहिए।

वनप्लस13s: कॉम्पैक्ट डिजाइन और फ्लैगशिप चिप

वनप्लस 13s में स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर दिया गया है। यह फोन 12GB रैम और 256GB या 512GB स्टोरेज विकल्पों में उपलब्ध है। इसमें 50MP का मुख्य रियर कैमरा और 50MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन में वनप्लस एआई फीचर्स भी शामिल हैं। यह उन यूजर्स के लिए उपयोगी विकल्प हो सकता है, जो कॉम्पैक्ट फोन में फ्लैगशिप स्तर की परफॉर्मेंस चाहते हैं।

वनप्लस13s 13R: बड़ी स्क्रीन और 6,000mAh बैटरी

वनप्लस13s 13R में स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 प्रोसेसर, 6.78 इंच का LTPO डिस्प्ले और 120Hz तक का रिफ्रेश रेट मिलता है। इसमें 50MP का मुख्य कैमरा, 50MP का टेलीफोटो कैमरा और 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है। सेल्फी के लिए 16MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन में 6,000mAh बैटरी और 100W तक की वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट है।

गूगल पिक्सल फोन पर भी मिल रहे ऑफर्स

वनप्लस के अलावा गूगल अपनी दिवाली सेल के दौरान प्रीमियम पिक्सल स्मार्टफोन पर छूट दे रहा है। अगर आप गूगल का फोन खरीदना चाहते हैं, तो अलग-अलग मॉडल की कीमत और उपलब्ध ऑफर्स की तुलना कर सकते हैं।

हालांकि, उपलब्ध जानकारी में पिक्सल के किसी खास मॉडल पर मिलने वाली छूट की सटीक रकम नहीं बताई गई है। इसलिए खरीदारी से पहले संबंधित मॉडल की मौजूदा कीमत और ऑफर की पुष्टि करना बेहतर रहेगा।

गूगल पिक्सल 10: कैमरा और AI फीचर्स पर जोर

गूगल पिक्सल10 में 6.3 इंच का एक्चुआ OLED डिस्प्ले, 120Hz तक का रिफ्रेश रेट और गूगल टेंसर G5 प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 48MP का मुख्य कैमरा, 13MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 10.8MP का टेलीफोटो कैमरा मिलता है, जो 5x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है। फोन में 4,970mAh की सामान्य बैटरी क्षमता और Qi2 वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी है। इसके अलावा, गूगल के एआई फीचर्स फोटो और रोजमर्रा के कामों में मदद करते हैं।

लावा के फोन पर कितनी छूट?

त्योहार के मौके पर भारतीय स्मार्टफोन ब्रांड लावा के कुछ फोन भी ऑफर्स में शामिल हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, लावा विराट कर्व, विराट वी1 प्रो 5जी, विराट वी1 5जी, अग्नि 4 और बोल्ड एन4 प्रो 5जी जैसे मॉडल पर ऑफर्स दिए जा रहे हैं।

इन ऑफर्स के तहत स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 7,559 रुपये बताई गई है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि यह कीमत किस मॉडल पर लागू होती है। इसलिए खरीदने से पहले फोन का सही मॉडल, कीमत और ऑफर की शर्तें जरूर जांचें।

लावा अग्नि 4: एमोलेड स्क्रीन और वायु एआई

लावा अग्नि 4 में 6.67 इंच का 1.5K एमोलेड डिस्प्ले और 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है। फोन मीडियाटेक डायमेंसिटी 8350 प्रोसेसर पर चलता है और इसमें 8GB RAM तथा 256GB स्टोरेज दी गई है। कैमरे की बात करें तो पीछे 50MP का OIS सपोर्ट वाला मुख्य कैमरा और 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिलता है। सामने 50MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसमें 5,000mAh बैटरी, 66W फास्ट चार्जिंग और वायु एआई फीचर्स भी शामिल हैं।

शाओमी और रेडमी फोन पर 50 प्रतिशत तक की छूट

शाओमी की दिवाली विद शाओमी सेल 2026 के तहत चुनिंदा स्मार्टफोन पर 50 प्रतिशत तक की छूट और अन्य ऑफर्स मिलने की जानकारी दी गई है।

यह छूट सभी शाओमी और रेडमी फोन पर लागू हो, ऐसा जरूरी नहीं है। डिस्काउंट मॉडल, स्टॉक और बिक्री की शर्तों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है। इसलिए पसंद का फोन चुनने के बाद उसकी वास्तविक कीमत और उपलब्ध ऑफर की जांच करें।

शाओमी और रेडमी के फोन खरीदने से पहले क्या देखें?

दिवाली सेल में शाओमी और रेडमी के चुनिंदा स्मार्टफोन पर 50% तक की छूट का दावा किया गया है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में इन ऑफर्स के तहत शामिल सभी मॉडल्स के नाम स्पष्ट नहीं हैं। इसलिए हर मॉडल के प्रोसेसर, कैमरा, बैटरी और डिस्प्ले की तुलना उसकी आधिकारिक स्पेसिफिकेशन शीट देखकर करनी चाहिए। इसी तरह लावा विराट V1 5G और Bold N4 Pro 5G के सटीक मॉडल-वाइज फीचर्स और ऑफर की पुष्टि भी खरीदारी से पहले कर लें।

फ्लिपकार्ट की सेल कब से शुरू होगी?

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट की बिग बैंग दिवाली सेल 28 अक्तूबर से शुरू होने वाली है। इस सेल में 10 हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक की कीमत वाले स्मार्टफोन पर बैंक ऑफर और एक्सचेंज डिस्काउंट मिलने की जानकारी दी गई है।

अगर आप महंगा या प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो सेल के दौरान अलग-अलग मॉडल की कीमतों की तुलना करना उपयोगी हो सकता है। हालांकि, वास्तविक बचत इस बात पर निर्भर करेगी कि चुने गए फोन पर कौन-सा बैंक ऑफर या एक्सचेंज लाभ उपलब्ध है।

इसके अलावा अमेजन पर भी दिवाली के दौरान स्मार्टफोन डील्स देखने को मिल सकती हैं। दोनों प्लेटफॉर्म पर एक ही फोन की कीमत और ऑफर्स की तुलना करने से बेहतर सौदा चुनने में मदद मिल सकती है।

दिवाली पर फोन खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

दिवाली सेल में दिखने वाली बड़ी छूट के अलावा कुछ दूसरी बातों पर भी ध्यान देना जरूरी है।