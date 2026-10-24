कैनवा से चैटजीपीटी तक कई एप्स यूज करने में आई परेशानी: अमेरिका में आउटेज की बढ़ीं रिपोर्ट्स, जानें भारत का हाल

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली जागृति शुक्ला Sat, 24 Oct 2026 12:51 PM IST

सार टेक्नोलॉजी -अमेरिका में कई सेवाओं की शिकायतें बढ़ीं। -कैनवा, चैटजीपीटी और रेडिट भी सूची में। -जूम और माइक्रोसाॅफ्ट 365 पर भी रिपोट्स -भारत में बड़े आउटेज की पुष्टि नहीं -समस्या का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं

प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : एआई जनरेटेड

अमेरिका में कई लोकप्रिय ऐप्स और ऑनलाइन सेवाओं को लेकर यूजर्स की शिकायतें बढ़ी हैं। डाउनडिटेक्टर (Downdetector) पर Canva, ChatGPT, Reddit, Zoom और Microsoft 365 समेत कई प्लेटफॉर्म्स के काम न करने की रिपोर्टें सामने आई हैं। Discord और Cloudflare जैसी सेवाओं के नाम भी इस सूची में शामिल हैं। गेमिंग, ऑनलाइन मीटिंग, डिजाइनिंग और ऑफिस के काम के लिए इन प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

कैनवा, चैटजीपीटी और रेडिट समेत कई एप्स पर शिकायतें

डाउनडिटेक्टर के डैशबोर्ड के अनुसार, कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को लेकर यूजर्स की रिपोर्ट्स में अचानक बढ़ोतरी देखी गई। इनमें कैनवा, चैटजीपीटी, रेडिट, जूम, माइक्रोसॉफ्ट 365, डिस्कॉर्ड और क्लाउडफ्लेयर शामिल हैं।

इसके अलावा एट्सी, फोर्टनाइट, स्क्वायर, क्रंचरोल, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर और एपिक गेम्स स्टोर जैसी सेवाओं के बारे में भी शिकायतें दर्ज की गई हैं।