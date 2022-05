{"_id":"6286c2e2b1286d284273499d","slug":"canada-to-ban-china-huawei-technologies-from-5g-networks","type":"story","status":"publish","title_hn":"Canada: कनाडा ने चीन की हुवावे टेक्नोलॉजीज को 5जी नेटवर्क से प्रतिबंधित किया","category":{"title":"Tech Diary","title_hn":"टेक डायरी","slug":"tech-diary"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ओटावा Published by: Jeet Kumar Updated Fri, 20 May 2022 03:51 AM IST