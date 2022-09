iPhone 14 Series: Blinkit महज आठ मिनट में डिलीवर करेगा नए आईफोन, इन शहरों में शुरू हुई सेवा

एपल की नई iPhone 14 Series की बिक्री भारत में शुरू हो गई है। अमेजन और फ्लिपकार्ट के अलावा एपल के ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर से आईफोन 14 की बिक्री हो रही है। इसी बीच क्विक डिलीवरी सर्विस देने वाली कंपनी Blinkit ने भी iPhone 14 सीरीज की डिलीवरी शुरू कर दी है।

iPhone 14 in minutes!



We have partnered with @UnicornAPR to bring Apple iPhone and accessories to Blinkit customers within minutes. Available in Delhi and Mumbai for now. Update to the latest @letsblinkit app version on your iOS and Android phones to buy. pic.twitter.com/EjhQ2GFY9A