एआई पर ट्रंप की सोच से बिल गेट्स ने जताई असहमति: बोले- इसके खतरे अफवाह नहीं, नियमों की है सख्त जरूरत

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रफ्तार और सुरक्षा को लेकर बहस के बीच बिल गेट्स ने डोनाल्ड ट्रंप के रुख से असहमति जताई है। गेट्स ने कहा कि एआई डेवलपमेंट को धीमा करने और सुरक्षा नियम लागू करने की मांग को ‘होक्स’ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने एआई के लिए सख्त सुरक्षा उपायों, निगरानी और कानून की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही, गेट्स ने ट्रंप से सीधे इस मुद्दे पर चर्चा करने की इच्छा भी जताई है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के तेजी से होते विकास और इसके संभावित खतरों को लेकर दुनिया भर में बहस तेज हो गई है। इसी बीच, माइक्रोसॉफ्ट के दिग्गज सह-संस्थापक बिल गेट्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एआई नीतियों पर कड़ा एतराज जताया है। हाल ही में ट्रंप ने एआई की रफ्तार धीमी करने की मांग को एक 'अफवाह' (hoax) करार दिया था और कहा था कि इस तरह के कदमों से चीन को अनुचित फायदा पहुंचेगा।

हालांकि, गेट्स ने एक हालिया मीडिया इंटरव्यू के दौरान स्पष्ट रूप से कहा कि वह ट्रंप के इस विचार से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एआई से जुड़े जोखिम कोई छलावा या कल्पना नहीं हैं, बल्कि ये बेहद वास्तविक और गंभीर हैं। गेट्स का मानना है कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि चीन सहित दुनिया के सभी देश एआई के लिए सख्त सुरक्षा उपाय लागू करना चाहेंगे।

राष्ट्रपति ट्रंप से सीधे संवाद की तैयारी

इस गंभीर मसले को सुलझाने और गलतफहमियों को दूर करने के लिए बिल गेट्स अब सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत करने की योजना बना रहे हैं। उनका मानना है कि तकनीकी क्षेत्र में उनका जीवन भर का अनुभव और इस नई तकनीक की जटिलताओं को लेकर उनकी गहरी समझ ट्रंप का नजरिया बदल सकती है।

गेट्स इस बात को लेकर बेहद आश्वस्त हैं कि अगर अमेरिका एआई निगरानी के लिए सख्त नियम और एक मजबूत ढांचा तैयार करने में पहल करता है, तो चीन भी निश्चित रूप से इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाएगा। उनका मुख्य उद्देश्य अमेरिकी नेतृत्व को यह समझाना है कि एआई की असीमित ताकत को बिना किसी लगाम के छोड़ना पूरी दुनिया के लिए चिंताजनक साबित हो सकता है।

कड़े नियमों और सरकारी निगरानी की मांग कर रहे गेट्स