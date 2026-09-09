एपल ने 'आईफोन डुओ' नाम से लॉन्च किया फोल्डेबल आईफोन: फोल्ड होने पर दिखता है पासपोर्ट जैसा; जानिए क्या है खास

जागृति शुक्ला
टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्लीजागृति शुक्ला
Thu, 10 Sep 2026 05:50 AM IST
सार

लंबे इंतजार के बाद आखिरकार दिग्गज टेक कंपनी एपल ने अपने पहले फोल्डेबल आईफोन से पर्दा उठा दिया है। एपल ने इसे आईफोन डुओ नाम से पेश किया है। कंपनी ने इसके बेस मॉडल को 2,99,900 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया है। आइए इस स्मार्टफोन के लुक्स, फीचर्स और डिजाइन के बारे में विस्तार से जानते हैं।

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Apple Unveils Foldable 'iPhone Duo' Passport-Style Design: Features & Specifications
एपल का फोल्ड फोन 'आईफोन डुओ' लॉन्च - फोटो : apple

    विस्तार
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    लंबे समय से आईफाेन फोल्ड की राह देख रहे टेक लवर्स का आखिरकार इंतजार खत्म हो गया है। एपल ने अपने पहले फोल्डेबल आईफोन को आईफोन डुओ नाम से पेश कर दिया है। इसका डिजाइन किताब की तरह खुलने वाला है और फोल्ड होने पर यह फोन पासपोर्ट जैसा दिखाई देता है।

    आईफोन डुओ में बाहर की तरफ 5.4 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जबकि फोन खोलने पर अंदर 7.6 इंच की बड़ी स्क्रीन मिलती है। एपल का कहना है कि यह अब तक किसी भी आईफोन में दी गई सबसे बड़ी डिस्प्ले है।

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    फोन को प्रीमियम बनाने के लिए इसमें टाइटेनियम फ्रेम और सिरेमिक सील्ड ग्लास का इस्तेमाल किया गया है। यह IP68 रेटिंग के साथ आता है, जिससे धूल और पानी से सुरक्षा मिलती है। आईफोन डुओ को फिलहाल स्टार व्हाइट और नाइट स्काई रंगों में पेश किया गया है।

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    एपल का फोल्ड फोन 'आईफोन डुओ' लॉन्च
    एपल का फोल्ड फोन 'आईफोन डुओ' लॉन्च - फोटो : apple

    A20 Pro चिप और डुअल कैमरा

    परफॉर्मेंस के लिए आईफोन डुओ में A20 Pro चिप दी गई है। फोन में पीछे की तरफ दो 48MP कैमरे मिलते हैं। इसमें एपल पेंसिल सपोर्ट भी दिया गया है, जो पहली बार किसी आईफोन में देखने को मिलेगा।

    256GB स्टोरेज से शुरुआत

    आईफोन डुओ का बेस मॉडल 256GB स्टोरेज के साथ आता है। एपल के फोल्डेबल आईफोन की खासियत इसका चौड़ा, किताब जैसा फॉर्म फैक्टर है। कंपनी ने इसे इस तरह डिजाइन किया है कि बंद होने पर यह सामान्य फोन की तरह इस्तेमाल हो सके और खोलने पर बड़ी स्क्रीन वाला डिवाइस बन जाए।

    नई चिप और सिर्फ eSIM

    आईफोन डुओ में A20 Pro चिपसेट दिया गया है। यह 2nm प्रोसेस पर आधारित छह-कोर प्रोसेसर और 32-कोर एनपीयू के साथ आता है। फोन में कनेक्टिविटी के लिए सिर्फ और सिर्फ ई-सिम का विकल्प दिया गया है, यानी इसमें फिजिकल सिम कार्ड लगाने की सुविधा नहीं होगी।

    एपल का फोल्ड फोन 'आईफोन डुओ' लॉन्च
    एपल का फोल्ड फोन 'आईफोन डुओ' लॉन्च - फोटो : apple

    आईफोन डुओ की कीमत कितनी है?

    • भारत में एपल के पहले फोल्डेबल आईफोन डुओ की शुरुआती कीमत 2,99,900 रुपये तय की गई है। इसका बेस मॉडल 256GB स्टोरेज के साथ आता है। वहीं, फोन को अधिकतम 2TB स्टोरेज तक खरीदा जा सकता है।
    • प्री-बुकिंग की बात करें तो आईफोन डुओ की बुकिंग 12 सितंबर से शुरू होगी, जबकि इसकी बिक्री 18 अक्तूबर से शुरू होगी।
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