एपल ने लॉन्च किए नए मैक मिनी और मैक स्टूडियो, पहले से 4 गुना ज्यादा तेज; कीमत भी बढ़ी

एपल ने एआई के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए नए Mac mini और Mac Studio लॉन्च किए हैं। नए मॉडल ज्यादा तेज प्रोसेसर और बेहतर ग्राफिक्स के साथ आए हैं। Mac mini की शुरुआती कीमत बढ़ी है, जबकि Mac Studio अब प्रोफेशनल यूजर्स को ज्यादा एआई पावर देगा।

एपल ने एआई कंप्यूटिंग की बढ़ती मांग को देखते हुए अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर पोर्टफोलियो को अपडेट किया है। कंपनी ने नए Mac mini और Mac Studio पेश किए हैं। नए Mac mini को कंपनी अब नई M6 चिप के साथ पेश कर रही है, जबकि Mac Studio को M5 Max और नए M5 Ultra चिप के साथ उतारा गया है।

नए मॉडल खास तौर पर उन यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, जो अपने डिवाइस पर एआई मॉडल और एजेंट चलाना चाहते हैं। कंपनी के मुताबिक, नए Mac mini में एआई परफॉर्मेंस पिछली पीढ़ी के मुकाबले कई गुना तेज हुई है।क्या है नए Mac mini की खासियत?

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नया Mac mini 899 डॉलर की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ है। यह पिछली पीढ़ी की तुलना में 100 डॉलर महंगा है। इसमें Apple की नई 2nm M6 चिप का विकल्प मिलता है।

कंपनी का दावा है कि M6 चिप वाला Mac mini पिछले M4 मॉडल की तुलना में चार गुना तक तेज AI परफॉर्मेंस दे सकता है। इसके अलावा ग्राफिक्स और स्टोरेज की स्पीड भी दोगुनी बताई गई है।

Mac mini का एक हाई-एंड वेरिएंट M5 Pro चिप के साथ आएगा। इसमें 18-कोर तक CPU और 20-कोर तक GPU दिया गया है। यह मॉडल खास तौर पर विजुअल इफेक्ट्स और दूसरे भारी प्रोफेशनल काम करने वाले यूजर्स के लिए बनाया गया है।

एआई एजेंट चलाने के लिए बन रहा लोकप्रिय विकल्प

एआई एजेंट्स के बढ़ते इस्तेमाल के बीच Mac mini की मांग में भी तेजी आई है। ऐसे टूल्स यूजर की ओर से कई काम खुद करने में सक्षम होते हैं और इन्हें स्थानीय स्तर पर चलाने के लिए अच्छी कंप्यूटिंग क्षमता की जरूरत होती है।

एपल के हार्डवेयर प्रमुख जॉनी स्रौजी ने कहा कि नया Mac mini घर के कंप्यूटर से लेकर प्रोफेशनल स्टूडियो और हमेशा सक्रिय एआई एजेंट डिवाइस तक कई तरह के काम कर सकता है।

Mac Studio को भी मिला बड़ा अपग्रेड