क्या आईफोन डुओ में मिलेगा पेंसिल सपोर्ट? रिपोर्ट में हुआ खुलासा: आईओएस 27.2 अपडेट के बाद जुड़ेगा फीचर

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली कुलदीप शर्मा Thu, 22 Oct 2026 01:52 PM IST

सार टेक्नोलॉजी - एपल डुओ में मिलेगा एपल पेंसिल का सपोर्ट। - भारत में इसके 256GB बेस मॉडल की शुरुआती कीमत 2 99,900 रुपये रखी गई है। -यह फोन A20 प्रो चिपसेट और 7.6 इंच की फोल्डेबल डिस्प्ले के साथ आता है।

आईफोन डुओ - फोटो : Amar Ujala Digital

एपल का पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन 'आईफोन डुओ' वैश्विक बाजारों के साथ भारत में भी बिक्री के लिए उपलब्ध होने जा रहा है। फोन की शिपिंग शुरू होने से पहले ही इसके लिए एक बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट की जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, आईओएस 27.2 अपडेट के जरिए इस फोल्डेबल फोन में कई नए और शानदार फीचर्स जोड़े जाएंगे, जो उपयोगकर्ताओं के अनुभव को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे।

किस अपडेट के बाद मिलेगा पेंसिल सपोर्ट?

एपल ने हाल ही में अपने आईओएस 27.2 अपडेट का रिलीज कैंडिडेट वर्जन जारी किया है, जो रिव्यू यूनिट्स को उपलब्ध कराया गया है। सोशल मीडिया पर सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस नए सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद आईफोन डुओ में एपल पेंसिल से लिखने और स्केच करने की सुविधा मिल जाएगी। हालांकि, इसके लिए उपयोगकर्ताओं को यूएसबी टाइप-सी वाला एपल पेंसिल अलग से खरीदना होगा, और यह फोल्डेबल स्क्रीन पर बेहतरीन तरीके से काम करेगा।

हॉरिजॉन्टल रीचेबिलिटी फीचर का नया अंदाज

नया फॉर्म फैक्टर:आईफोन डुओ के चौड़े और फोल्डेबल डिजाइन को ध्यान में रखते हुए एपल इसमें एक नया रीचेबिलिटी फीचर लाने की योजना बना रहा है।

हॉरिजॉन्टल मूवमेंट : यह नया फीचर वर्टिकल यानी ऊपर से नीचे काम करने के बजाय स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल यानी बाएं से दाएं खिसकाएगा।

: यह नया फीचर वर्टिकल यानी ऊपर से नीचे काम करने के बजाय स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल यानी बाएं से दाएं खिसकाएगा। आसान पहुंच: इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को बड़ी फोल्डेबल स्क्रीन के दूसरे हिस्से तक आसानी से पहुंच प्रदान करना है।

इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को बड़ी फोल्डेबल स्क्रीन के दूसरे हिस्से तक आसानी से पहुंच प्रदान करना है। रिपोर्ट का खुलासा:हाल ही में सामने आई रिपोर्ट के अनुसार, इस नए और अनोखे फीचर को आने वाले समय में इस फोल्डेबल डिवाइस के लिए जारी किया जा सकता है।

भारत में कितनी है शुरुआती कीमत?

भारत में आईफोन डुओ आज से बिक्री के लिए उपलब्ध हो चुका है। इसके बेस 256GB स्टोरेज मॉडल की शुरुआती कीमत 2,99,900 रुपये रखी गई है, और यह स्टार व्हाइट व नाइट स्काई जैसे आकर्षक रंगों में आता है। इस फोन में 7.6 इंच की अंदरूनी फोल्डेबल डिस्प्ले और 5.4 इंच की कवर डिस्प्ले दी गई है, जो नैनो टेक्सचर फिनिश के साथ आती है।

पावरफुल प्रोसेसर A20 चिप से लैस है डुओ

इस फोल्डेबल स्मार्टफोन को ताकत देने के लिए एपल का नया और एडवांस्ड A20 प्रो चिपसेट दिया गया है, जिसे 2-नैनोमीटर प्रक्रिया पर तैयार किया गया है। माना जा रहा है कि एपल 26 अक्टूबर को आईओएस 27.2 का स्टेबल वर्जन आधिकारिक रूप से जारी कर सकता है। इस अपडेट से फोन के प्रदर्शन में और सुधार होगा तथा शुरुआती बग्स भी दूर हो जाएंगे।