ios 15: iOS 15 और iPadOS 15 की भारत में लॉन्चिंग आज, इन डिवाइस को मिलेगा अपडेट

एपल के नए ओएस iOS 15 और iPadOS 15 की आज भारत में लॉन्चिंग होने वाली है। iOS का नया अपडेट जहां हाल ही में लॉन्च हुए आईफोन मॉडल को मिलेगा, वहीं 7वीं जेनरेशन iPod टच, iPadOS को भी अपडेट मिलेगा। नए अपडेट के साथ ग्राहकों को शेयरप्ले और फोकस समेत कई सारे फीचर्स मिलेंगे। iOS 15 के साथ नया फेसटाइम एक्सपेरियंट और आईमैसेजिंग का नया वर्जन मिलेगा। वहीं iPadOS 15 के साथ स्लाइड ओवर, स्पिलिट व्यू और पहले के मुकाबले बेहतर मल्टीटास्किंग मिलेगा।iOS 15 का अपडेट iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE और iPhone SE (2020) को मिलेगा। वहीं iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max और iPhone 13 mini को आईओएस 15 के साथ ही रिलीज किया जाएगा। iPod touch (7वीं जेनरेशन) को भी आज शाम से iPadOS 15 का अपडेट मिलने लगेगा।जैसे ही एपल की ओर से iOS 15 का अपडेट रिलीज होगा तो सभी ग्राहकों को अपडेट का नोटिफिकेशन मिलेगा। यदि आपके आईफोन या आईपैड को अपडेट का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप सेटिंग्स में जाकर (Settings>General>Software Update) चेक कर सकते हैं। यदि आपने पहले से ही अपडेट के लिए ऑटोमेटिक का विकल्प चुन रखा है तो वाई-फाई नेटवर्क पर आपकी डिवाइस अपने आप अपडेट हो जाएगी।iPadOS 15 का अपडेट iPad Pro 12.9 इंच (5वीं जेनरेशन), iPad Pro 11 इंच (तीसरी जेनरेशन), iPad Pro 12.9 इंच (चौथी जेनरेशन), iPad Pro 11 इंच (दूसरी जेनरेशन), iPad Pro 12.9 इंच (तीसरी जेनरेशन), iPad Pro 11 इंच (पहली जेनरेशन), iPad Pro 12.9 इंच (दूसरी जेनरेशन), iPad Pro 12.9 इंच (पहली जेनरेशन), iPad Pro 10.5 इंच, iPad Pro 9.7 इंच, iPad (आठवीं जेनरेशन), iPad (सातवीं जेनरेशन), iPad (छठी जेनरेशन), iPad (पांचवीं जेनरेशन), iPad mini (पांचवीं जेनरेशन), iPad mini 4, iPad Air (चौथी जेनरेशन), iPad Air (तीसरी जेनरेशन) और iPad Air 2 को मिलेगा। नए आईपैड और आईपैड मिनी iPadOS 15 के साथ ही बाजार में आएंगे।