एपल के पहले फोल्डेबल आईफोन का इंतजार खत्म: अगले महीने होगा लॉन्च, सामने आई डिजाइन और फीचर्स की पूरी डिटेल

एपल के पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। यह शानदार डिवाइस अगले महीने iPhone 18 सीरीज के साथ तहलका मचाने आ रहा है। इसमें किताब जैसा अनोखा फोल्डिंग डिजाइन, दो स्क्रीन और टच आईडी जैसे कई बेहतरीन फीचर्स मिलेंगे।

स्मार्टफोन की दुनिया में हमेशा कुछ नया करने के लिए मशहूर कंपनी एपल (Apple) अब एक बड़े बदलाव की तैयारी में है। लंबे समय से चल रही अफवाहों पर विराम लगाते हुए, कंपनी ने आखिरकार अपने पहले फोल्डेबल आईफोन की टेस्टिंग शुरू कर दी है। अगर आप भी एपल के इस नए अवतार का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो आपके लिए एक बेहद अच्छी खबर है। यह धांसू फोन अगले ही महीने मार्केट में दस्तक दे सकता है।

कैसा होगा एपल का फोल्डेबल फोन?

मशहूर टेक एनालिस्ट मार्क गुरमन की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस नए डिवाइस को फिलहाल कंपनी के भीतर 'आईफोन अल्ट्रा' के नाम से जाना जा रहा है।

लीक हुई जानकारियों के मुताबिक, इसका डिजाइन बिल्कुल एक किताब की तरह खुलने वाला होगा। यूजर्स को इसमें 5.5 इंच की बाहरी स्क्रीन मिलेगी, जबकि फोन को खोलने पर 7.8 इंच का एक बड़ा इंटरनल डिस्प्ले सामने आएगा।

इस बड़ी स्क्रीन का सबसे बेहतरीन फायदा उठाने के लिए कंपनी इसमें iPad जैसा एप लेआउट दे रही है, जिससे यूजर्स को मल्टीटास्किंग का एक अलग ही अनुभव मिलेगा।

शुरुआती टेस्टिंग में हिस्सा लेने वाले लोगों ने इसके फोल्डिंग हिंज, डिजाइन और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की काफी तारीफ की है।

टच आईडी फीचर की होगी वापसी?

फोल्डेबल डिजाइन को स्लिम और ज्यादा उपयोगी बनाए रखने के लिए एपल ने इसमें कुछ बड़े तकनीकी बदलाव भी किए हैं। जगह की कमी को देखते हुए कंपनी ने इस फोन से अपनी चर्चित Face ID तकनीक को हटा दिया है और उसकी जगह पुराने और भरोसेमंद Touch ID फीचर की वापसी की है। इसके अलावा, कैमरा सेटअप की बात करें तो इस मॉडल में आपको टेलीफोटो लेंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसका मुख्य कैमरा बेहतरीन क्वालिटी की तस्वीरें देने में सक्षम होगा।

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कब होगी iPhone 18 की लॉन्चिंग?

टेक एक्सपर्ट्स की मानें तो इस नए और अनोखे फोल्डेबल फोन को अगले महीने सितंबर में लॉन्च किया जा सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि कंपनी इसे अपनी नई सीरीज के फ्लैगशिप मॉडल्स यानी iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के साथ ही दुनिया के सामने पेश करेगी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि एपल का यह पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन बाजार में मौजूद अन्य कंपनियों के फोल्डेबल मॉडल्स को कितनी कड़ी टक्कर देता है।