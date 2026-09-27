एपल को महंगा पड़ा पेटेंट विवाद: अमेरिकी जूरी ने लगाया 5.7 अरब का जुर्माना, फैसले के खिलाफ अपील करेगी कंपनी

प्रशांत तिवारी
न्यूज डेस्क, अमर उजालाप्रशांत तिवारी
Sun, 27 Sep 2026 04:19 AM IST
सार

अमेरिकी जूरी ने एप्पल पर हैप्टिक तकनीक पेटेंट उल्लंघन के लिए 5.7 अरब रुपये का रिकॉर्ड जुर्माना लगाया। एप्पल इस फैसले के खिलाफ अपील करेगा। टैक्शन ने 2021 में मुकदमा दायर किया था।

Apple Fined Record $5.7 अरब in Haptic Technology Patent Case
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

    विस्तार
    वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

    एक अमेरिकी जूरी ने एपल को बड़ा झटका दिया है। जूरी ने सैन डिएगो स्थित टैक्शन को 5.7 अरब रुपये से अधिक का भुगतान करने का आदेश दिया है। यह जुर्माना आईफोन और एप्पल वॉच में हैप्टिक फीडबैक के लिए टैक्शन की पेटेंट तकनीक के उपयोग पर लगाया गया है।

    फैसले के खिलाफ अपील करेगा एपल

    एप्पल ने कहा है कि वह इस फैसले के खिलाफ अपील करेगा। यह देश का अब तक का सबसे बड़ा ऐसा फैसला है। जूरी ने शुक्रवार को कहा कि एप्पल के टैप्टिक इंजन ने टैक्शन के दो पेटेंट का उल्लंघन किया है। टैप्टिक इंजन टैप करने वाली कंपन पैदा करता है। एप्पल ने जवाब में कहा कि उसका टैप्टिक इंजन टैक्शन की तकनीक से मौलिक रूप से अलग है। कंपनी ने कहा कि टैक्शन के अपने परीक्षणों ने भी सुनवाई के दौरान इसकी पुष्टि की थी। एप्पल ने टैक्शन की तकनीक का उपयोग नहीं किया है, और वह अपील करेगा।

    ये भी पढ़ें: 'एआई आशा के साथ चिंता भी': जयशंकर बोले- देश अपने सिस्टम विकसित करने को स्वतंत्र, दुरुपयोग से आगाह कर क्या कहा?

    क्या है इस मामले की पृष्ठभूमि?

    टैक्शन के वकील लांस यांग ने जूरी के फैसले पर खुशी जताई। उन्होंने टैक्शन के पेटेंट अधिकारों को सही ठहराए जाने की बात कही। टैक्शन ने 2021 में यह मुकदमा दायर किया था। एप्पल ने आरोपों से इन्कार करते हुए पेटेंट को अमान्य बताया था। अमेरिकी कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट ने पिछले साल इस मामले को फिर से शुरू किया था।

    Login or Signup
    अपना शहर चुनें