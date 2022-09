{"_id":"631accbe86eba425355d67c3","slug":"apple-event-2022-iphone-14-series-and-watch-ultra-made-even-android-left-this-site","type":"story","status":"publish","title_hn":"दीवानगी: iPhone 14 की लॉन्चिंग से इस अश्लील वेबसाइट को हुआ बड़ा नुकसान, हैरान करने वाले हैं आंकड़े","category":{"title":"Tech Diary","title_hn":"टेक डायरी","slug":"tech-diary"}}

Published by: प्रदीप पाण्डेय Updated Fri, 09 Sep 2022 10:48 AM IST

एपल ने हाल ही में अपने Far Out इवेंट में iPhone 14 सीरीज को लॉन्च की है जिसके तहत iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max लॉन्च किए गए हैं। इसके अलावा इस इवेंट में नए AirPods और स्मार्टवॉच भी लॉन्च हुई है। iPhone 14 सीरीज में नए प्रोसेसर, 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। एपल के इस इवेंट ने आईफोन के साथ-साथ एंड्रॉयड वालों को भी इस कदर अपना दीवाना बनाया है कि सबसे बड़ी पोर्न साइट Pornhub को बड़ा नुकसान हो गया। लोगों ने एपल के इवेंट को देखने के लिए Pornhub को छोड़ दिया था। आइए आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं....



ट्रैफिक के मामले में Pornhub का कोई तोड़ नहीं है। दुनिया की तमाम साइट्स का ट्रैफिक कम हो सकता है लेकिन Pornhub का ट्रैफिक कभी डाउन नहीं होता है लेकिन इस बार एपल के इवेंट ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लॉन्चिंग के दौरान एपल के यूट्यूब चैनल पर 28 लाख से अधिक लोग लाइव देख रहे थे जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है।



अंग्रेजी टेक वेबसाइट माशेबल की एक रिपोर्ट के मुताबिक आईफोन के साथ-साथ एंड्रॉयड यूजर्स ने भी इवेंट के दौरान Pornhub को बंद कर दिया था। Apple Watches और AirPods Pro 2 की लॉन्चिंग के दौरान Pornhub की ट्रैफिक पर तो कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन iPhone 14 Series की लॉन्चिंग शुरू होते ही यूजर्स Pornhub से गायब हो गए। सबसे खास बात यह थी कि जो एंड्रॉयड यूजर्स पोर्नहब की साइट पर थे, वे भी इवेंट के लिए साइट से गायब हो गए।



इवेंट में Apple Watch Ultra की घोषणा के दौरान 7.4 फीसदी आईफोन यूजर्स Pornhub को छोड़कर इवेंट देखने लगे जिसे Pornhub की ट्रैफिक में बड़ी कमी जा रही है। कुछ यूजर्स ने AirPods Pro 2 के लिए भी Pornhub को छोड़ा था लेकिन iPhone 14 की लॉन्चिंग ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। iPhone 14 की सैटेलाइट कनेक्टिविटी की घोषणा के दौरान लाखों यूजर ने Pornhub छोड़ दिया था। कुल मिलाकर कहा जाए तो आईफोन की दीवानगी ने लोगों को पोर्न छोड़ने पर मजबूर कर दिया।