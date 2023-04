Tim Cook: एपल CEO टिम कुक ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात, ट्वीट कर जताई खुशी, शेयर की फोटो

आईफोन निर्माता एपल के सीईओ टिम कुक ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। टिम कुक ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और खुशी जाहिर करते हुए कहा कि गर्मजोशी से स्वागत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद। हम भारत भर में बढ़ने और निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बता दें कि एपल सीईओ भारत में एपल के पहले स्टोर की लॉन्चिंग को लेकर भारत आए हैं। उन्होंने 18 अप्रैल को मुंबई में एपल स्टोर का शुभारंभ किया है।



टिम में ट्विटर पर जताई खुशी

एपल सीईओ टिम कुक ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद ट्विटर पर खुशी जाहिर की है। टिम ने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और एक फोटो भी शेयर किया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी हाथ मिलाकर गर्मजोशी से उनका स्वागत कर रहे हैं।

Thank you Prime Minister @narendramodi for the warm welcome. We share your vision of the positive impact technology can make on India’s future — from education and developers to manufacturing and the environment, we’re committed to growing and investing across the country. pic.twitter.com/xRSjc7u5Ip