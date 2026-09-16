भारत में लॉन्च हुआ एआई-पावर्ड एलेक्सा प्लस: हिंदी-हिंग्लिश सपोर्ट से बदलेगा शॉपिंग का तरीका, क्या मिला नया?

अमेजन ने अपना नया जनरेटिव एआई-पावर्ड एलेक्सा प्लस वॉयस असिस्टेंट देश में आधिकारिक तौर पर फ्री में लॉन्च कर दिया है। यह अपग्रेडेड असिस्टेंट हिंदी और हिंग्लिश दाेनों भाषाओं को सपोर्ट करता है। जिससे बातचीत ज्यादा नैचुरल और स्मार्ट हो सकती है। आइए जानते हैं इसके सभी नए फीचर्स के बारे में...

अमेजन ने भारत में अपने नए एआई-पावर्ड वॉयस असिस्टेंट अलेक्सा प्लस को लॉन्च कर दिया है। कंपनी के अनुसार, इस देश में अर्ली एक्सेस के तहत मुफ्त मे उपलब्ध कराया जा रहा है। एलेक्सा के इस अपग्रेडेड वर्जन को पहले की तुलना में ज्यादा नैचुरल बातचीत और जटिल रिक्वेस्ट को समझने के लिए तैयार किया गया है। खास बात यह है कि एलेक्सा प्लस हिंदी और हिंग्लिश दोनों को सपोर्ट करता है।

कंपनी का कहना है कि भारत एलेक्सा प्लस का पहला इंटरनेशनल विस्तार है। कंपनी ने इसे भारतीय यूजर्स की जरूरतों और भाषा को ध्यान में रखकर तैयार किया है। इसके अलावा भारत पहला बाजार है जहां अमेजन, एलेक्सा प्लस और अमेजन नाऊ को एक साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है।

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हिंदी और हिंग्लिश में ज्यादा नैचुरल बातचीत

एलेक्सा प्लस का सबसे बड़ा बदलाव इसकी बातचीत करने की क्षमता में है। यह सिर्फ एक कमांड का जवाब देने के बजाय बातचीत के कॉन्टेक्स्ट को समझकर आगे की रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है। जैसे मान लीजिए, यूजर लगातार कई सवाल या निर्देश देता है, तो अब उसे हर बार पूरी जानकारी की जरूरत नहीं होगी।